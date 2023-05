A- A+

Recife Instituição de ensino no Recife oferece serviços gratuitos de odontologia, estética e direito Serviços serão disponibilizados pelo Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE), no bairro da Imbiribeira

Em alusão ao Dia das Mães, celebrado no último domingo (14), uma ação no Recife vai levar atendimentos gratuitos de odontologia, estética e Direito para mulheres nesta quarta-feira (17).



Os serviços serão disponibilizados pelo Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE), no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul da capital, que disponibilizará 50 vagas para mães que residem nas proximidades da instituição de ensino.





No local, professores e estudantes vão oferecer orientação de saúde bucal, profilaxia odontológica com limpeza e aplicação de flúor, autocuidado e estética, além de orientação jurídica na área do direito de família.



O atendimento será realizado a partir das 19h, na Clínica Integrada de Saúde da instituição, situada na Av. Mal. Mascarenhas de Morais, 3905, no bairro da Imbiribeira. Interessadas podem se inscrever pelo telefone (81) 3878-5141.

