Recife Instituição de ensino promove mutirões de diagnóstico do câncer bucal e avaliação odontológica As ações acontecem nesta quarta-feira (25), Dia Nacional do Cirurgião-Dentista

As unidades Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, e Graças, na área central da cidade, do Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau) promovem mutirões de diagnóstico do câncer bucal e de avaliação odontológica nesta quarta-feira (25).



A ação gratuita ocorre em alusão ao Dia Nacional do Cirurgião-Dentista, celebrado na data. Aberto ao público geral, os atendimentos serão realizados nas Clínicas-Escola de Odontologia de cada instituição de ensino.



Na unidade da Uninassau em Boa Viagem, a iniciativa é voltada para a orientação e diagnóstico precoce do câncer bucal. O atendimento ocorre das 7h30 às 12h e não é necessário agendamento prévio.



"A detecção precoce do câncer bucal pode salvar vidas, e o nosso curso tem o compromisso de contribuir com a saúde e o bem-estar da comunidade", destaca o coordenador do curso de Odontologia do campus Boa Viagem, Arnoldo Filho.

Já na unidade das Graças, será realizada avaliação odontológica. No local, a partir das 14h, os acadêmicos, sob a orientação de docentes, realizarão anamnese (entrevista com o paciente), exame clínico e diagnóstico de possíveis lesões. É necessário inscrição prévia pelo WhatsApp (81) 3413-4625.



"Encorajo a todos a buscar avaliações odontológicas periódicas para que, juntos, possamos sorrir com saúde e confiança", afirma a coordenadora do curso de Odontologia da unidade Graças, Kalyne Negromonte.

Serviço:

Mutirão de diagnóstico de câncer bucal na Uninassau Boa Viagem

Data: Quarta (25)

Horário: 7h30 às 12h;

Inscrição: não é preciso;

Local: Clínica-Escola de Odontologia da Uninassau Boa Viagem (Rua Jonathas de Vasconcelos, 316, térreo)

Informações: (81) 3413-4669.

Mutirão avaliação odontológica na Uninassau Graças

Data: Quarta (25)

Horário: A partir das 14h

Inscrições/Informações: WhatsApp (81) 3413-4625

Local: Clínica-Escola de Odontologia da Uninassau Graças (rua Joaquim Nabuco, 615, Bloco D - Derby).

