SERVIÇO Faculdade oferece mutirão de triagem para mal de Parkinson nesta quarta-feira (10) em Jaboatão A ação acontece das 8h às 12h, no Ambulatório Especializado em Ensino e Serviços (AEES) da Afya

Nesta quarta-feira (10), em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson, celebrado na quinta (11), a Afya Faculdade de Ciências Médicas de Jaboatão realiza mutirão de atendimentos de triagem para a doença.



A ação acontece das 8h às 12h, no Ambulatório Especializado em Ensino e Serviços (AEES), localizado ao lado da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, no bairro de Prazeres, na Região Metropolitana do Recife.

A ideia do mutirão é fazer uma triagem. Podem participar idosos e adultos de qualquer faixa etária, com sintomas de lentidão de movimentos, tremor ou já com suspeita clínica da doença de Parkinson. Não é necessário fazer nenhum agendamento prévio.

Atendimento

"A pessoa que se encaixar no perfil pode comparecer, ciente de que é um atendimento de triagem em que ela vai ser avaliada por um médico neurologista numa consulta breve e que vai receber um direcionamento, seja para uma suspeita ou mesmo até uma confirmação do diagnóstico. Isso vai ser prolongado para encontros subsequentes", informou a neurologista e professora da Afya Jaboatão Ester Campos, que está à frente do mutirão.



Após o atendimento, o paciente deve ser encaminhado ao ambulatório e reavaliado numa nova data. Eventualmente, recebendo ou confirmando o diagnóstico, receberá as orientações da equipe médica quanto ao início de medicação, fisioterapia e acompanhamento multidisciplinar.



"Se o diagnóstico é confirmado, partimos para essa nova etapa, que é a realização de exames complementares, quando necessário, e da prescrição do tratamento; que envolve medicações, fisioterapia, fonoterapia, apoio psicológico, enfim, envolve toda a ação de uma equipe multidisciplinar", explicou a neurologista.

Participam da ação médicos neurologistas e estudantes da Afya Jaboatão. Está previsto o atendimento de trinta pessoas.

A doença

O Parkinson é uma doença crônica neurodegenerativa que atinge, com mais frequência, homens acima dos 60 anos. Uma das características mais associada à doença é o tremor de braços e pernas, mesmo em repouso, instabilidade e desequilíbrio, rigidez nas articulações e lentidão de movimentos.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente 4 milhões de pessoas no mundo têm a Doença de Parkinson, o que representa 1% da população mundial a partir dos 65 anos, e 6% aos 85 anos.

Com o aumento da expectativa de vida e o envelhecimento da população, o número pode dobrar até 2040. No Brasil, estimam-se que 200 mil pessoas vivam com a enfermidade.

Serviço:

Mutirão alusivo ao Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson

Quarta-feira (11) - das 8h às 12h

Local: Ambulatório Especializado em Ensino e Serviços (AEES)

Endereço: Rua Palácio da Batalha, 88, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes.

