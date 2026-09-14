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Inclusão Instituição abre inscrições para a 11ª edição do projeto Circo Sem Barreiras Iniciativa oferece aulas circenses gratuitas para pessoas com Síndrome de Down e deficiência intelectual e reforça a inclusão por meio da arte

As inscrições para a 11ª edição do projeto Circo Sem Barreiras começam nesta terça-feira (15) e seguem até a esta sexta-feira (18), das 14h às 17h, na lona montada no Bloco E da UNINASSAU.

A iniciativa, que é uma iniciativa realizada pelo Instituto Ser Educacional em parceria com a Cia Brincantes de Circo, beneficia adolescentes e jovens com Síndrome de Down e deficiência intelectual, promovendo inclusão social, desenvolvimento humano e protagonismo por meio da arte circense.

O projeto tem início no dia 25 desta mês e as aulas acontecem nas quartas e sextas, de 14h às 17h.

Em 2026, a ação chega ao seu 11º ano de realização e irá atender diretamente 30 pessoas, fortalecendo a autoestima, a autonomia e a participação social dos alunos.

De acordo com a gerente de Governança Ambiental e Social da UNINASSAU, Adriane Mendes, o projeto transforma vidas ao valorizar as potencialidades de cada participante.

"O Circo Sem Barreiras demonstra que a arte tem o poder de promover inclusão, fortalecer a autoestima e ampliar oportunidades. Ao longo dos anos, acompanhamos histórias inspiradoras de desenvolvimento, autonomia e superação que reforçam a importância de iniciativas como esta", afirmou.

Para participar, é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência e declaração médica de liberação para atividades físicas.

As inscrições são exclusivamente presenciais na UNINASSAU, que fica localizada na Rua Guilherme Pinto, 114, Derby, Recife. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (81) 9 9220-1818.

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