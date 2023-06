Instituições beneficentes podem ter iluminação trocada de forma gratuita em Pernambuco; entenda

A- A+

A Neoenergia Pernambuco abriu inscrições para selecionar instituições assistenciais e/ou filantrópicas para promover a substituição de lâmpadas usadas, fluorescentes, halógenas ou incandescentes, por unidades novas, com a tecnologia LED.

Com objetivo de incentivar as organizações ao consumo eficiente de energia, o projeto é desenvolvido pelo Programa de Eficiência Energética da Neoenergia e regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Para concorrer, as instituições interessadas devem atender a alguns critérios: ser de Pernambuco, com fins assistenciais e filantrópicos, apresentar Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) válido, não possuir débitos com a distribuidora e as lâmpadas a serem trocadas devem fazer parte da iluminação interna da instituição, serem fluorescentes, halógenas ou incandescentes compatíveis com as lâmpadas LED disponíveis no projeto.

As inscrições são feitas apenas por e-mail ([email protected]) e as organizações precisam anexar os documentos do CEBAS, CNPJ, endereço, telefone, pessoa de contato e a quantidade estimada de lâmpadas para troca.

A distribuidora fará uma análise técnica de viabilidade e entrará em contato caso o local seja selecionado.

LED

As lâmpadas LED são mais eficientes do que as comuns por produzirem o mesmo fluxo luminoso, mas utilizando muito menos energia e gerando quase nenhum calor.

Além de ajudarem a economizar na fatura de energia, elas também ajudam na preservação do ambiente, pois o risco de poluição é eliminado por não possuírem mercúrio em sua composição.

Veja também

MUNDO 'Supostos restos humanos' são encontrados nos destroços do submersível Titan