Carnaval Instituições de ensino saem pelas ruas do Recife com blocos carnavalescos O Salé Folia e o ABAlando na Folia desfilam, na sexta-feira (9), pelas ruas da cidade

Com alunos, professores, pais ou responsáveis, o Salé Folia, bloco do Colégio Salesiano Recife, toma conta das ruas do bairro da Boa Vista, área central do Recife, nesta sexta-feira (9). No mesmo dia, o ABA Maple Bear também desfila o seu bloco, o ABAlando na Folia, no bairro dos Aflitos, Zona Norte da capital pernambucana.

A edição deste ano do Salé Folia terá como atrações as orquestras Sid e RV. A concentração será no Ginásio Dom Bosco, às 8h. O bloco, que acontece desde 2010, circula pelas ruas Dom Bosco, Rua Marquês Amorim, Rua Barão de São Borja, Rua das Ninfas e Av. Manoel Borba.

Já o bloco ABAlando na Folia terá concentração a partir das 7h, na instituição. A programação traz a bateria do grupo carnavalesco D’Breck, convidada para animar os foliões mirins, que seguirão pelas ruas do entorno da escola.

Além de música, haverá brincadeiras, brindes, opções de lanches, estação de maquiagem e penteados rápidos.

