Ações gratuitas Instituições de Ensino Superior disponibilizam serviços gratuitos para população no Recife Ação conta com orientações jurídicas, preparação de currículo e atendimentos para crianças com autismo e suas mães

A UNINASSAU, campi Graças e Boa Viagem, oferece diversos atendimentos de forma gratuita para a população, nesta sexta-feira (30) e no sábado (31). A ação "Portas Abertas" acontece nas unidades das 9h às 12h.

Os serviços oferecidos nas Graças, são: teste glicêmico, segurança na internet, aferição dos sinais vitais, atendimento odontológico, ventosaterapia, orientações jurídica e financeira, declaração do imposto de renda, avaliação nutricional em pets, entre outros.

Já em Boa Viagem, a programação conta com acolhimento para crianças, atendimento jurídico, orientação de higiene bucal, avaliações de saúde animal e nutricional, escuta psicológica, orientações financeiras, tipagem sanguínea, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, serviços de preparação de currículo e orientações para imigrantes/refugiados.

Além disso, há serviços voltados para crianças com autismo e suas mães, por meio do Núcleo de Atenção à Pessoa com Espectro Autista (NATEA).

Os eventos têm participação de diversos cursos. Eles são: Biomedicina, Farmácia, Terapia Ocupacional, Enfermagem, Estética, Odontologia, Fisioterapia, Pedagogia, Medicina Veterinária, Psicologia, Nutrição, Administração, Contabilidade, Tecnologia da Informação, Pedagogia e Direito.

De acordo com a reitora do Centro Universitário, Nilzete Teixeira, oferecer serviços gratuitos para a população não é apenas um ato de solidariedade, mas sim uma expressão do compromisso social enquanto Instituição de Ensino Superior.

“Ao disponibilizá-los, estamos fortalecendo laços entre a UNINASSAU e a sociedade, promovendo inclusão, acesso e cidadania. Mais do que atender necessidades imediatas, essa iniciativa inspira transformação social, cria oportunidades e valoriza o potencial de cada indivíduo”, disse Nilzete.

Os atendimentos são realizados por professores e estudantes da IES, sob supervisão dos profissionais. A iniciativa é aberta ao público e, para participar, os interessados precisam comparecer ao local na data e no horário do Portas Abertas.

Para mais informações, basta acessar a conta oficial da UNINASSAU no Instagram: @uninassau.recife.



Confira a programação de cada unidade:

UNINASSAU Boa Viagem:

Todos os serviços são ofertados no 1º andar da IES, localizada na Rua Jonathas de Vasconcelos, 316, Boa Viagem;

UNINASSAU Graças:

Bloco A - Segurança na internet, atividades lúdicas na quadra, declaração do imposto de renda e orientação financeira - Rua Guilherme Pinto, 114, Graças;

Bloco C - Iluminação residencial, orientação jurídica, oficina de macarrão, avaliação nutricional e contação de história na brinquedoteca - Rua Joaquim Nabuco, 778 - Madalena;

Bloco D - Teste glicêmico, aferição dos sinais vitais, mutirão de atendimento odontológico na Clínica-Escola - Rua Joaquim Nabuco, 615 - Graças;

Bloco K - Atendimento na Clínica-Escola de Fisioterapia; avaliação de pele, ventosoterapia na Clínica-Escola de Estética; roda de conversa no espaço NATEA - Rua Ana Angélica, 52 - Derby;

Clínica-Escola de Medicina Veterinária: avaliação nutricional de pets - Rua Fernando Lopes, 712 - Graças.

