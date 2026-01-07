A- A+

Capacitação Instituições oferecem cerca de 9 mil vagas em capacitações gratuitas; veja como se inscrever Promovidos pela UNINASSAU, os cursos são presenciais e abertos ao público externo

Com foco na qualificação profissional e no fortalecimento da empregabilidade, o UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Recife e Paulista, juntamente com as Faculdades UNINASSAU Olinda e Costa Dourada, no Cabo de Santo Agostinho, promove o Projeto Capacita 2026.1.

A iniciativa, que teve início nessa segunda-feira (5), disponibiliza cerca de 9 mil vagas em cursos presenciais, gratuitos e abertos ao público externo e seguem até o dia 31 de janeiro.

No total, são cerca de 125 cursos voltados para as áreas de Saúde, Humanas, Tecnologia e Exatas, sendo necessária a doação de 1 kg de alimento não perecível no dia da atividade escolhida.

Entre os temas abordados estão: Excel básico ao avançado; geleias artesanais; fabricação de bolos; noções básicas de primeiros socorros; Libras básico; dicas para um currículo perfeito; criação de artes no celular com Canva; caldos e sopas para empreender; elaboração de embutidos saudáveis, como salsicha e hambúrguer caseiro; uso da inteligência artificial de forma estratégica; empreendedor legal: como formalizar seu negócio; criação de um site de vendas em cinco minutos; produção de perfumes; design de sobrancelhas, entre outros.

De acordo com a diretora acadêmica da UNINASSAU, Simone Bérgamo, esses cursos promovem o desenvolvimento de competências técnicas e despertam o espírito empreendedor.

“Eles integram um ecossistema de aprendizagem que estimula o crescimento pessoal, fortalece a autonomia profissional e amplia a trabalhabilidade. Por meio do projeto, levamos conhecimento à comunidade, incentivamos a geração de renda e incorporamos tecnologias emergentes, como a inteligência artificial, ao nosso Sistema de Aprendizagem Ubíqua, um modelo disruptivo inédito, atual e alinhado às demandas do mundo do trabalho", iniciou.

A diretora também reforçou o compromisso social das instituições.

"Simultaneamente, reafirmamos nosso compromisso social por meio de ações solidárias, com a arrecadação de alimentos para ONGs e pessoas em situação de vulnerabilidade. Dessa forma, reforçamos nosso papel como agente de transformação, oferecendo uma educação acessível, inclusiva e orientada para o futuro”, completou Simone Bérgamo.

Vagas no interior

As unidades no interior de Pernambuco também participam da ação e oferecem mais de 2 mil vagas em capacitações gratuitas.

São mais de 130 cursos promovidos realizados pelo UNINASSAU - Centro Universitário Maurício de Nassau Caruaru e as Faculdades UNINASSAU Carpina, Serra Talhada, Garanhuns e Petrolina.

As atividades acontecem de 05 a 31 de janeiro e são abertas ao público. Como entrada social, é preciso doar 1 kg de alimento não perecível no dia do curso.

Entre os cursos ofertados estão: massoterapia para iniciantes; aprenda a escrever e ler com segurança; drenagem linfática manual; produção de doces saudáveis; construção de um bom currículo ainda na graduação; gestão de tempo; produção de kombucha artesanal; cosméticos na prática: da pele ao produto; primeiros socorros em atividades aquáticas; curso básico de iniciação ao voleibol; oficina de formatação segundo as normas da ABNT; escrita científica, entre outros.



A lista completa de cursos está disponível para consulta no site gokursos.com. Para acessar, basta utilizar o campo de pesquisa e buscar por “Capacita + unidade desejada”.

Os interessados podem se inscrever em mais de um minicurso, desde que não haja conflito de horários.



Com informações de assessoria

