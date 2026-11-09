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REC'n'PLAY Instituto Abelardo da Hora leva arte e tecnologia ao REC'n'Play 2026 Oficina de gravura e debate sobre patrimônio cultural no ambiente digital integram a programação do instituto, nesta quinta (12) e sexta (13)

A obra de Abelardo da Hora ganha novas possibilidades de experimentação no REC’n’Play 2026. Nesta quinta (12) e sexta-feira (13), o Instituto Abelardo da Hora (iAH) participa do festival com duas atividades que exploram as relações entre produção artística, preservação da memória e ferramentas tecnológicas.

A agenda reúne uma oficina prática de gravura e uma conversa sobre os caminhos para levar acervos culturais ao universo digital.

Na quinta-feira (12), a oficina “Hackeando a gravura – laboratório de impressão criativa para vestir ideias” convida o público a explorar os recursos da impressão artesanal sob uma perspectiva contemporânea.

Com referências na produção de Abelardo da Hora, os participantes utilizarão carimbos e matrizes modulares para desenvolver composições próprias, experimentando efeitos de repetição, contraste e sobreposição. O resultado poderá ser aplicado em papel e tecido.

A atividade terá duas horas de duração e será ministrada pelas artistas visuais Jennifer Lima, Laura da Hora e Millena Ferraz.

A proposta combina procedimentos artísticos, referências do design e práticas da cultura maker. Ao término, cada participante poderá levar consigo uma criação exclusiva.

Não é necessário ter experiência anterior, mas a inscrição é destinada a pessoas a partir dos 14 anos.

Já na sexta-feira (13), o instituto promove a talk “Quando a arte encontra a tecnologia – como transformar o patrimônio cultural em experiência digital de aprendizagem”.

O encontro contará com Clara da Hora, presidente do iAH, o professor, designer e artista visual Daniel da Hora e Fernando Aureliano, cofundador e CEO da FH Data Analysis.

A discussão parte de uma experiência do próprio instituto: a adaptação de seu acervo artístico e histórico para formatos de ensino on-line, com o lançamento de cursos em uma plataforma digital.

“Nosso trabalho é fazer com que esse patrimônio continue vivo e que o legado de Abelardo ultrapasse os espaços físicos, dialogando com novas gerações através de novas ferramentas de inovação e tecnologia”, afirma Clara da Hora.

A provocação “O museu cabe no bolso?” orientará parte da conversa, que pretende investigar como documentos, imagens, obras e registros históricos podem chegar a outros públicos por meio de ambientes digitais, preservando suas características e relevância cultural.

Design, audiovisual e educação também estarão em pauta, assim como o uso de inteligência artificial, sistemas de personalização de conteúdo e realidade aumentada na criação de experiências de aprendizagem.

Com a participação no festival, o Instituto Abelardo da Hora apresenta duas frentes de atuação: a aproximação do público com processos de criação artística e a busca por alternativas para compartilhar o patrimônio cultural. A iniciativa também coloca em discussão como instituições de memória podem incorporar novas tecnologias sem abrir mão da identidade de seus acervos.

SERVIÇO

Instituto Abelardo da Hora no REC’n’Play 2026

Oficina: "Hackeando a gravura – laboratório de impressão criativa para vestir ideias"

Quando: Quinta-feira (12), das 10h às 12h

Onde: Cesar School, Bloco B, sala 3 - Avenida Cais do Apolo, 77, Bairro do Recife - Recife-PE

Inscrição gratuita neste LINK.

Talk: "Quando a arte encontra a tecnologia – como transformar o patrimônio cultural em experiência digital de aprendizagem"

Data: sexta-feira, 13 de novembro, das 13h40 às 14h40

Local: Arena de Educação CESAR – Garagem 2 (Rua Bione, 220, Cais do Apolo – Recife)

Inscrição gratuita neste LINK.

Instagram: @recnplayfestival

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