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GRANDE RECIFE Instituto Acolher promove bazar solidário em Jaboatão dos Guararapes na próxima segunda-feira (26) Ação que acontece no centro do município terá roupas e acessórios a preços populares, além de arrecadação de alimentos e produtos essenciais

O Instituto Acolher realiza, na próxima segunda-feira (26), seu primeiro bazar solidário, na Clínica Grupo Acolher, no Centro de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

A iniciativa, que ocorre durante a manhã, das 8h às 11h, disponibilizará roupas e acessórios a preços acessíveis, a partir de R$ 5, buscando arrecadar recursos para a confraternização natalina dos associados da instituição.

A renda obtida com a venda das peças será destinada à organização da celebração de Natal, que beneficiará pessoas em situação de vulnerabilidade social atendidas pelo instituto.

Atualmente, a entidade acompanha 70 famílias e busca proporcionar aos associados um momento de convivência e integração.

De acordo com Taísa Guedes Noronha, presidente do Instituto Casa Mosaico Acolher, o bazar pretende unir a oferta de produtos a preços populares à mobilização da comunidade em favor das famílias atendidas. A proposta é transformar a participação do público em recursos para viabilizar a confraternização de fim de ano.

“Estamos promovendo uma ação que reúne acessibilidade, participação e solidariedade. Quem vier ao bazar poderá adquirir roupas e acessórios por preços populares e, ao mesmo tempo, colaborar para que nossos associados tenham uma confraternização natalina", ressaltou Taísa. "Para muitas pessoas em situação de vulnerabilidade, esses momentos de encontro e celebração têm um significado especial. Queremos proporcionar essa oportunidade com a ajuda da própria comunidade”, completou.

Além da compra de roupas e acessórios, os visitantes poderão contribuir com a campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e materiais de limpeza.

A ação busca ampliar o apoio às famílias vinculadas à instituição e reunir itens essenciais para o cotidiano.

Entre os produtos que podem ser doados estão arroz, feijão, macarrão, açúcar, café, óleo, leite em pó, farinha e alimentos enlatados. As contribuições serão destinadas ao fortalecimento da rede de apoio mantida pelo instituto e à assistência às famílias cadastradas.

De acordo com Taísa, a participação da população pode ocorrer de diferentes formas, seja por meio da compra de produtos, da doação de itens ou da divulgação da iniciativa.

A presidente destaca que o envolvimento coletivo é importante para ampliar o alcance das ações sociais desenvolvidas pela entidade.

O Instituto Acolher desenvolve atividades voltadas à inclusão, à autonomia, à funcionalidade e à participação social, considerando as necessidades das pessoas atendidas e de seus familiares.

Com o primeiro bazar solidário, a instituição pretende ampliar a participação comunitária e mobilizar novos parceiros para apoiar seu trabalho.

Serviço:

1º Bazar Solidário do Instituto Acolher

Local: Clínica Grupo Acolher

Data: Segunda-feira, 26 de outubro

Horário: 8h às 11h

Preços: roupas e acessórios a partir de R$ 5; sapatos por até R$ 30

Doações: alimentos não perecíveis, itens da cesta básica, produtos de higiene e materiais de limpeza

Endereço: Avenida Barão de Lucena, 423 - Centro, Jaboatão dos Guararapes

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