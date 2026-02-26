A- A+

História IAHGP: preservação e divulgação da história de Pernambuco O Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano foi fundado em 1862 e possui um rico acervo documental, bibliográfico e museológico

Fundado em 1862, o Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano (IAHGP) tem o papel de preservar e divulgar a história pernambucana.

A associação cultural sem fins lucrativos fica localizada na Boa Vista, área central da capital pernambucana, e possui um rico acervo documental, bibliográfico e museológico.

O IAHGP é considerado o instituto histórico estadual mais antigo do país. O espaço só é superado pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que fica no Rio de Janeiro.

Origem do instituto

O Instituto surgiu ainda no período do Império. A origem foi baseada na preocupação de membros da sociedade pernambucana pela forma com que a história da então província estava sendo contada.

À época, as revoluções republicanas de 1817 e 1824 eram desqualificadas e o papel de Pernambuco na formação do Brasil era minimizado.

De acordo com o presidente do IAHGP e professor de história da UFPE, George Cabral, era uma história oficial que não queria valorizar os feitos de Pernambuco.

"O IAHGP é uma casa que iniciou muito preocupada em salvaguardar a história das revoluções republicanas, mas como estávamos ainda na fase do Império não foi possível abrir o jogo dessa forma. Por isso, a base fundacional do instituto remete à guerra contra os holandeses em 1654. São essas duas grandes balizas que permearam a fundação da instituição", explicou o presidente.

Acervo

Apesar da forte ligação com o período das revoluções no século XIX e da presença holandesa, o acervo e a divulgação do Instituto não se limitam a esses momentos.

"Temos um olhar do século XXI e uma preocupação em construir a história de Pernambuco atenta às nossas demandas. Não podemos estar estacionados no século XIX. Estamos preocupados em construir um diálogo com a história do século XXI", detalhou George.

Presidente do IAHGP, George Cabral destaca origem do Instituto. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

O acervo do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano é referência para estudantes, pesquisadores e visitantes ao conservar peças relevantes para a história do estado.

O IAHGP tem cerca de 400 metros lineares de arquivos manuscritos e mais de 5 mil peças de acervo museológico. Esses bens culturais chegaram ao longo da história do Instituto por meio de doações, que seguem sendo realizadas.

Visita e pesquisa

O IAHGP é aberto ao público para visitação do museu e pesquisa. O museu abre de segunda a sexta (9h ao meio-dia; 14h às 16h) e aos sábados das 8h30 ao meio-dia. O valor é de R$ 5,00.

Já os estudantes, pesquisadores e professores interessados em pesquisas podem realizá-las aos sábados das 8h30 ao meio-dia. É necessário solicitar previamente pelo email [email protected].

No momento, o museu está aberto de forma parcial com acesso às salas do térreo, pátio e auditório. Segundo o tesoureiro do Instituto e professor de história, Dirceu Marroquim, o Instituto pretende concluir a reabertura integral neste ano.

"Abrimos duas salas importantes trazendo outras leituras com uma abordagem mais condizente com o tempo atual sobre o período da abolição, trazendo reflexões que são importantes e que precisam estar na agenda de uma instituição como o IAHGP", afirmou.

IAHGP tem expectativa de reabrir museu totalmente ainda neste ano. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Dirceu Marroquim também detalha que a programação do Instituto neste ano conta com a continuação do ciclo de palestras e a retomada da revista, que foi criada em 1863 e publicada continuamente até ser suspensa na pandemia.

"Estamos retomando a publicação da revista do instituto com o objetivo de democratizar o acesso à história de Pernambuco. A ideia é sempre concentrar produções locais e estrangeiras que estejam pesquisando Pernambuco como temática macro para fazer com que esse conteúdo esteja disponível às pessoas".



Serviço:

Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano (IAHGP)

Endereço: Rua do Hospício, 130 - Boa Vista, Recife

Visitação: segunda a sexta (9h ao meio-dia; 14h às 16h) e aos sábados das 8h30 ao meio-dia. O valor é de R$ 5,00.

Pesquisa: sábados das 8h30 ao meio-dia. É necessário solicitar previamente pelo email [email protected].

Veja também