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CONSCIENTIZAÇÃO Instituto Banco Vermelho celebra 3 anos com ações no Recife e mobilizações em todo o país Instituição pernambucana chega ao terceiro aniversário no dia 25 de novembro

Fundado no Recife em 2023, o Instituto Banco Vermelho (IBV) chega aos três anos de atuação na próxima quarta-feira (25) com mobilizações previstas em todo o país e uma programação especial na capital pernambucana.



A agenda integra os 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, campanha nacional que ocorre de 20 de novembro a 10 de dezembro, e busca ampliar o combate ao feminicídio em ruas, canteiros de obras e escolas.

Em três anos de atividades, a organização pernambucana instalou mais de 200 bancos vermelhos gigantes em todas as regiões do Brasil e capacitou cerca de 10 mil estudantes e professores em parceria com o Sistema S.



Detentora da marca “Feminicídio Zero”, a entidade mantém Acordo de Cooperação Técnica com o Ministério das Mulheres e atua respaldada pela Lei Federal nº 14.942/2024.



Para a presidente do instituto, Andrea Rodrigues, a data marca a consolidação de um trabalho preventivo.



"Chegar aos três anos de atuação é reafirmar que não podemos esperar que a violência aconteça para agir. Nosso trabalho é justamente mobilizar pessoas, instituições e empresas para que a prevenção faça parte do cotidiano. Queremos que o respeito às mulheres seja aprendido, praticado e defendido em todos os espaços da sociedade", afirma.

A vice-presidente da instituição, Paula Limongi, reforça que a estratégia de atuar tanto no Recife quanto em outros estados passa por envolver diferentes públicos.



"A prevenção precisa estar presente nas escolas, nas ruas, nas empresas e nas instituições. Quando levamos esse debate às crianças, mobilizamos a população nos espaços públicos ou sensibilizamos trabalhadores e organizações, estamos contribuindo para uma mudança cultural", destaca.

Paula Limongi e Andrea Rodrigues. Foto: Instituto Banco Vermelho / Divulgação

Agenda no Recife e expansão nacional

Na capital pernambucana, as próximas atividades do calendário comemorativo contemplam desde motoristas no trânsito até operários da construção civil e estudantes da educação infantil.



O principal objetivo é chamar atenção para a importância do respeito, da prevenção e do compromisso coletivo com a proteção da vida feminina.

Na quarta (25), o IBV promove, em parceria com a Uninassau, uma mobilização pública no Recife. A partir das 8h, um dos semáforos da Avenida Agamenon Magalhães será ocupado por uma ação de conscientização, com faixa e promotoras vestindo camisas da campanha.

Entre as iniciativas também está o projeto "Banquinho Vermelho Vai às Escolas", desenvolvido em parceria com a All4kids e outras escolas brasileiras. Na quinta (26), será realizada uma exposição educativa de culminância das atividades desenvolvidas neste ano na parceria com a All4kids.



A iniciativa apresenta os resultados do trabalho realizado com as crianças e reforça a importância de abordar temas como empatia, respeito e relações saudáveis de maneira acessível e adequada à faixa etária.

Instituto Banco Vermelho celebra 3 anos com ações no Recife e mobilizações em todo o país. Foto: Instituto Banco Vermelho / Divulgação

Outra frente de atuação é o "Instituto Banco Vermelho Vai à Obra", que chega à segunda edição. Desenvolvido nos canteiros de obras da Construtora Rio Ave, o projeto tem como foco a sensibilização dos homens sobre a violência doméstica e o papel masculino na prevenção ao feminicídio.



Durante os 21 dias, os trabalhadores receberão mensagens diárias de conscientização, com orientações para reconhecer situações de violência, incentivar a denúncia e contribuir para romper os ciclos de agressão contra as mulheres.

Além das atividades no Recife e do alcance nacional da campanha, a programação do aniversário também contará com encontros educativos fora do estado, como o ciclo de palestras na sede do Banco do Nordeste (BNB), em Fortaleza (CE), nos dias 2 e 3 de dezembro.

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