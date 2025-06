A- A+

Nesta segunda-feira (16), o Instituto Banco Vermelho (IBV), em parceria com a Construtora Rio Ave e a Uninassau, deu início à primeira ação do Instituto Banco Vermelho Vai à Obra.



Voltada aos trabalhadores dos canteiros da construtora, a ação tem como objetivo a sensibilização e conscientização dos homens sobre a necessidade do combate à violência doméstica e o importante papel deles na prevenção do feminicídio.

A iniciativa conta com amplo cronograma de ações e começou às 7h, no empreendimento Marie Curie, no bairro da Ilha do Leite, região central do Recife.



Na sequência, a programação seguirá em datas distintas nos canteiros de obras dos seguintes empreendimentos: em Boa Viagem (Bossa Segundo Jardim), Pina (Vivant Residence), Paiva (Essenza e Unique) e Tamandaré (Auguri Carneiros).

A cada parada, o projeto realizará palestras de conscientização, atendimento jurídico e psicológico totalmente gratuitos aos trabalhadores. A iniciativa contará ainda com a distribuição de cartilhas da Lei Maria da Penha e realização de rodas de conversa para incentivar a denúncia, promovendo a quebra dos ciclos de violência.

Com 69 casos de feminicídio oficialmente registrados em 2024, Pernambuco ocupa o primeiro lugar das estatísticas, entre os estados do Nordeste, e o segundo lugar no país, ficando atrás somente de São Paulo.

Tal cenário torna-se ainda mais alarmante com o registro da expedição de 6.675 medidas protetivas a mulheres vítimas de violência doméstica efetuadas pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), apenas no primeiro trimestre de 2024.

Em 2025, os números mostram uma situação ainda mais preocupante, com o registro de 35 vítimas apenas entre os meses de janeiro e abril. Isso representa um aumento de 100% em relação ao mesmo período do ano passado.

Diante desse cenário crítico, o Instituto Banco Vermelho busca trazer os homens para o diálogo, em um chamamento de responsabilidade e conscientização. Inclusive, esse movimento já foi iniciado pelo IBV com a realização de ações nos estádios de futebol dos três maiores times de Pernambuco. Agora chegou a vez dos canteiros de obras, um ambiente de predominância masculina.

A união entre IBV e a Construtora Rio Ave representa um movimento estadual inédito para fortalecer a prevenção dentro do segmento, trazendo os homens para essa luta.

“Com o Instituto Banco Vermelho Vai à Obra queremos levar informação diretamente aos que muitas vezes praticam violência doméstica e que, em muitas situações, não sabem a gravidade do que está cometendo. Toda mulher sabe o pesadelo que é passar em frente a uma obra. Violência não é só a física e isso precisa ser falado e explicado”, afirma Andrea Rodrigues, presidente do Instituto Banco Vermelho.

“A segurança e o bem-estar de nossos colaboradores são prioridade. Apoiamos esta iniciativa com muito entusiasmo e a certeza de que estamos trabalhando por algo que acreditamos, como cidadãos, e sabemos como será importante transformar nossos canteiros em espaços de cuidado e prevenção à violência de gênero”, destaca Beto Ferreira da Costa, co-CEO da Rio Ave.

“Em parceria com o IBV, queremos promover uma cultura de respeito e igualdade", comenta Adriane Mendes, gerente de Governança Ambiental e Social da Uninassau, explicando que a participação da instituição será através de advogados e psicólogos nos canteiros para dar orientação aos trabalhadores.

Além do ciclo nos canteiros de obras da Construtora Rio Ave, o IBV já segue em tratativas com o Sinduscon e a Ademi para que a ação seja replicada por outras construtoras de Pernambuco.

