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Agosto Lilás

Instituto Banco Vermelho realiza ato em memória das vítimas de feminicídio no estado

Ação ocorre nesta quinta-feira (6), no Marco Zero, e marca os quatro anos do assassinato de Renata Alves, que dá nome à Lei Estadual nº 19.181/2026

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Instituto Banco Vermelho instala 100 bancos vermelhos na faixa de areia da praia de Boa Viagem em memória às vítimas de feminicídio em PernambucoInstituto Banco Vermelho instala 100 bancos vermelhos na faixa de areia da praia de Boa Viagem em memória às vítimas de feminicídio em Pernambuco - Foto: Divulgação

O Instituto Banco Vermelho (IBV) promove, nesta quinta-feira (6), um ato simbólico no Marco Zero, no Bairro do Recife, em alusão ao Dia Estadual em Memória das Vítimas de Feminicídio.

A mobilização ocorre das 14h às 16h e faz parte das ações do Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização e ao combate à violência contra a mulher.

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A data marca os quatro anos do feminicídio da administradora Renata Alves Costa. A mobilização faz referência à Lei Estadual nº 19.181/2026 (Lei Renata Alves), criada a partir de projeto de lei da Assembleia Legislativa de Pernambuco e sancionada no fim de 2025.

A legislação busca preservar a memória das vítimas, alertar a sociedade e impulsionar políticas públicas para o apoio e acolhimento de famílias atingidas pela violência de gênero.

Durante o ato, as fundadoras do instituto estenderão uma faixa reflexiva na faixa de pedestres do Marco Zero, com o objetivo de sensibilizar a população e ressaltar a importância de enxergar as vítimas para além de estatísticas ou números frios.

Dirigentes do Instituto Banco VermelhoDirigentes do Instituto Banco Vermelho. Foto: Nicoli Rodrigues

A diretoria do Instituto Banco Vermelho estará presente no local para dialogar com a sociedade sobre o impacto da nova lei estadual, os desafios atuais no combate ao feminicídio em Pernambuco e a necessidade de fortalecer redes de apoio e prevenção em todo o estado.

Relembre o caso Renata Alves
O feminicídio de Renata aconteceu em 6 de agosto de 2022, no apartamento em que a vítima morava, em Campo Grande, Zona Norte do Recife. João Raimundo Vieira da Silva, namorado da administradora, a matou com um tiro na testa.

Em 26 de fevereiro deste ano, quase quatro anos após o crime, o homem foi condenado a 71 anos, 2 meses e 26 dias de prisão.

Julgamento da morte de Renata AlvesJulgamento da morte de Renata Alves. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco


Durante o julgamento, a promotora do caso, Ana Clézia Ferreira, afirmou que foram mais de oito meses de extrema violência diária sofrida pela vítima. Segundo ela, o agressor era extremamente violento e silenciava a vítima até o dia do assassinato.

Além da morte de Renata, João Raimundo também foi julgado por tentativa de cárcere privado contra outras duas mulheres, na mesma sessão.

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