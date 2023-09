A- A+

SETEMBRO AMARELO Instituto Boa Vista faz roda de debate sobre saúde mental entre idosos LGBTQIAP+ neste sábado (2) O "Papo com Pizza" é gratuito e acontece durante o Setembro Amarelo, mês de consciência e prevenção do suicídio

O Instituto Boa Vista (IBV), em parceria com a Secretaria Estadual de Sáude de Pernambuco, promove, neste sábado (2), mais uma edição do "Papo com Pizza", evento que tem como objetivo estabelecer um diálogo e experiências com relevância para a comunidade LGBTQIAP+.

Nesta edição, o debate tem como tema a discussão sobre a saúde mental entre idosos que fazem parte da comunidade LGBTQIAP+, e acontece em meio ao Setembro Amarelo, mês de conscientização e prevenção do suicídio.

Gratuita, a atividade tem início às 15h e é realizada na sede da instituição, na Rua das Ninfas, no bairro de Soledade, área central do Recife.

Dentre os temas abordados, estão a vulnerabilidade a questões relacionadas ao estresse e depressão entre minorias, além do fato de que o envelhecimento pode acentuar essas dificuldades.

O sociólogo e coordenador geral do Instituto Boa Vista, Acioli Neto, afirma que "o envelhecimento adiciona outras camadas nessa sobreposição de vulnerabilidades", o que torna a abordagem sobre saúde mental ainda mais importante. O evento também conta com um tom descontraído, com o objetivo de proporcionar um espaço seguro e acolhedor para a troca de experiências e vivências.



Este é o primeiro de muitos debates que o IBV preende realizar. A cada primeiro sábado do mês, a partir das 15h, a sede do IBV se transforma em um local de encontro e aprendizado mútuo. O objetivo é desmistificar a visão tradicional de uma velhice solitária e triste, criando um ambiente que promova o diálogo, a inclusão e a promoção do bem-estar.

