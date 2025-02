A- A+

IGUALDADE Instituto Boa Vista lança Fórum Empresas Livres de Preconceito no Recife O evento acontecerá nesta quinta-feira (20), às 8h30, no Villa Park Hotel. As inscrições são gratuitas e serão realizadas no local

O Instituto Boa Vista, em parceria com a Aliança Nacional LGBTQI+, realizará, nesta quinta-feira (20), o primeiro encontro para a criação do Fórum Empresas Livres de Preconceito, no Recife.

O evento é voltado para representantes de empresas de diferentes ramos e tem o intuito de promover a reflexão e conscientização da importância de se comprometer com um ambiente de trabalho inclusivo e livre de qualquer tipo de preconceito e discriminação.

O encontro contará com a palestra do sociólogo e coordenador do IBV, Acioli Neto, além da troca de cases de sucesso e pausa para coffee break.

O horári do evento será às 8h30, no Villa Park Hotel. no Bairro da Soledade. As inscrições são gratuitas e serão realizadas no local.

O Instituto Boa Vista é uma organização não governamental que atua, há 15 anos, na garantia da cidadania e na promoção dos Direitos Humanos das populações mais vulneráveis, prioritariamente a população LGBT e pessoas idosas.

