Projeto do Instituto Cabanga comemora Mês da Mulher com mutirão de saúde em Brasília Teimosa
Iniciativa tem como objetivo realizar exames preventivos, diagnósticos precoces e bem-estar integral
O Instituto Cabanga, em parceria com a Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE), vai realizar, no bairro de Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife, a abertura do projeto Ondas do Cuidado, que integra as programações do mês que celebra o Dia Internacional da Mulher.
A ação ocorre no sábado (28) e domingo (29) e reafirma o compromisso com o fortalecimento das políticas voltadas ao público feminino.
Com apoio do Cabanga Iate Clube, o evento transformará a Escola Estadual Luís de Camões em um centro de atendimento médico intensivo. Os atendimentos serão realizados por ordem de chegada, com foco especial na saúde da mulher e com uma meta de 200 acolhimentos diários.
A iniciativa busca oferecer ferramentas práticas para o monitoramento de doenças crônicas e a promoção do autocuidado, essenciais para a qualidade de vida das moradoras da localidade.
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O que torna essa edição inédita é a oferta de exames preventivos fundamentais, como hemograma completo, medição de glicose e aferição de pressão arterial, que são fundamentais para o controle de anemias, diabetes e hipertensão.
A estrutura de saúde também disponibiliza:
- Consultas especializadas: clínica médica geral, odontologia e exames de optometria;
- Avaliações técnicas: orientação nutricional e física para a promoção de hábitos saudáveis;
- Imunização: aplicação de vacinas conforme o calendário estadual de saúde.
- Além da frente clínica, o projeto celebra o bem-estar social corm palestras sobre saúde mental, serviços de estética, como corte de cabelo e limpeza de pele, e um Espaço Kids. Foto: André Rick / Cabanga
- Além da frente clínica, o projeto celebra o bem-estar social corm palestras sobre saúde mental, serviços de estética, como corte de cabelo e limpeza de pele, e um Espaço Kids. Foto: André Rick / Cabanga
- Além da frente clínica, o projeto celebra o bem-estar social corm palestras sobre saúde mental, serviços de estética, como corte de cabelo e limpeza de pele, e um Espaço Kids. Foto: André Rick / Cabanga
- Além da frente clínica, o projeto celebra o bem-estar social corm palestras sobre saúde mental, serviços de estética, como corte de cabelo e limpeza de pele, e um Espaço Kids. Foto: André Rick / Cabanga
- Além da frente clínica, o projeto celebra o bem-estar social corm palestras sobre saúde mental, serviços de estética, como corte de cabelo e limpeza de pele, e um Espaço Kids. Foto: André Rick / Cabanga
- Além da frente clínica, o projeto celebra o bem-estar social corm palestras sobre saúde mental, serviços de estética, como corte de cabelo e limpeza de pele, e um Espaço Kids. Foto: André Rick / Cabanga
- Além da frente clínica, o projeto celebra o bem-estar social corm palestras sobre saúde mental, serviços de estética, como corte de cabelo e limpeza de pele, e um Espaço Kids. Foto: André Rick / Cabanga
- Além da frente clínica, o projeto celebra o bem-estar social corm palestras sobre saúde mental, serviços de estética, como corte de cabelo e limpeza de pele, e um Espaço Kids. Foto: André Rick / Cabanga
Além disso, o mutirão também oferece consultas e vacinas veterinárias para os animais de estimação da comunidade.
"A parceria entre o Instituto Cabanga e a Secretaria de Saúde de Pernambuco permite que cheguemos ao coração da comunidade com serviços de alta relevância. Realizar esta ação em março, mês dedicado às lutas e conquistas das mulheres, torna o trabalho ainda mais significativo, pois priorizamos exames de base que são o ponto de partida para a prevenção e o cuidado com quem tanto cuida da família" destaca Clívia Maia, Diretoria de Assistência Social do Instituto Cabanga.
Serviço:
Projeto Ondas do Cuidado – Ciclo Brasília Teimosa
- Local: Escola Estadual Luís de Camões, em Brasília Teimosa
- Datas e Horários:
Sábado, 28 de março, das 9h às 16h
Domingo, 29 de março, das 9h às 12h
- Realização: Instituto Cabanga e Secretaria de Saúde de Pernambuco
- Apoio: Cabanga Iate Clube
- Acesso: Atendimento gratuito por ordem de chegada