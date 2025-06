Instituto Cabanga promove nova ação social em Brasília Teimosa neste sábado

A- A+

O Instituto Cabanga de Responsabilidade Social realiza, neste sábado (28), mais uma grande ação solidária, desta vez na Colônia de Pescadores de Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife. A iniciativa acontece das 9h às 12h, dentro da programação da 68ª Festa de São Pedro e da celebração pelos 105 anos da Colônia de Pescadores da comunidade.

Ao longo da manhã, serão oferecidos serviços gratuitos de saúde (vacinação, consulta médica), atendimentos de orientação jurídica (Defensoria Pública e Procon), corte de cabelo, recreação infantil e atendimentos relacionados ao CadÚnico, GOV.BR, Neoenergia, Compesa e Portal Conecta Recife.

Também haverá vacinação e consultas veterinárias, além de emissão e encaminhamento para 2ª via de certidões (nascimento, casamento e óbito). O atendimento será realizado por ordem de chegada.

Esta será a segunda grande ação social do Instituto Cabanga, que realizou uma primeira edição em novembro do ano passado. Neste ano, o Instituto também promoveu uma doação de cestas básicas na Semana Santa e já está com projetos em andamento para a oferta de cursos profissionalizantes gratuitos voltados à população em situação de vulnerabilidade.

A ação deste sábado é uma realização do Instituto Cabanga, com apoio do Grau Técnico, da Colônia de Pescadores Z1, da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco (Alepe), da Defensoria Pública de Pernambuco e da Prefeitura do Recife.

