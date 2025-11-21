A- A+

AÇÃO SOLIDÁRIA Instituto Casa Mosaico mobiliza corrente de solidariedade para garantir um Natal digno a 53 famílias Ação inclui bazar acessível e campanha de arrecadação para transformar dezembro em um mês de afeto, cuidado e esperança no Cabo de Santo Agostinho

Com a aproximação do fim de ano é também o momento de renovar significados por meio da esperança. Pensando nisso, o Instituto Casa Mosaico deu início a uma mobilização que busca mudar a realidade de 53 famílias que vivem sob o peso diário da vulnerabilidade social no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

A instituição organiza seu Natal Solidário, ação que vai além da entrega de itens: busca oferecer afeto, presença e acolhimento a quem, muitas vezes, atravessa dezembro sem conseguir celebrar.

Para transformar esse projeto em realidade, o instituto realiza, na próxima segunda-feira (24), o Bazar Solidário, iniciativa que alia consumo consciente e responsabilidade social.

Das 9h às 16h, em frente à Clínica Acolher, na Avenida Historiador Pereira da Costa, nº 841, no Centro do Cabo, o público poderá garimpar peças variadas por apenas R$ 10, valor simbólico que será integralmente revertido para as ações natalinas.

Cada compra representa um gesto direto de contribuição para que essas famílias possam viver um dezembro mais leve e afetivo. A grande ação de Natal ocorrerá em 17 de dezembro, na Rua Oitenta e Oito, nº 117, no bairro de Garapu.

Ali, a equipe do instituto prepara um espaço planejado com cuidado no qual haverá entrega de cestas de alimentos, brinquedos, itens natalinos e um ambiente de convivência e descanso, especialmente pensado para que crianças e adultos possam viver um momento de alegria, segurança e pertencimento.

Campanha

Para além do bazar, a instituição também iniciou uma campanha de arrecadação aberta a parceiros, comerciantes, voluntários e à sociedade civil, para qual podem ser doados alimentos, brinquedos, lanches, artigos de decoração natalina ou contribuição financeira via PIX, por meio da chave CNPJ 61.957.316/0001-60.

Cada doação é imprescindível para tornar o Natal dessas famílias possível e especial. As arrecadações podem ser entregues na sede da Clínica Acolher, no Cabo. A presidente do Instituto Casa Mosaico, Taísa Noronha, reforça que a iniciativa nasce de um olhar atento às rotinas silenciosas de quem vive sob sobrecarga, invisibilidade e luta constante.

“Nosso compromisso é acolher, fortalecer vínculos e promover dignidade. Cada uma dessas famílias enfrenta jornadas intensas, muitas vezes sem qualquer rede de apoio. Com a união de esforços, queremos oferecer a elas um Natal que represente cuidado e esperança”, afirma.

O Instituto Casa Mosaico trabalha no apoio a famílias atípicas, especialmente àquelas em situação de vulnerabilidade social.

Com ações contínuas voltadas à inclusão, assistência e fortalecimento de vínculos, a instituição reafirma, com esta mobilização de Natal, seu propósito de promover impacto social por meio da solidariedade e da construção coletiva.

A comunidade é convidada a participar, conhecer de perto o trabalho desenvolvido e contribuir para que mais famílias possam encontrar, neste fim de ano, motivos para sorrir. Para outras informações, acesse a página oficial do Instagram: @instituto_casamosaico.

