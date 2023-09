A- A+

ACIDENTE Instituto de Criminalística faz perícia complementar no Mirabilandia depois de acidente Engenheiro do parque foi ouvido pela Polícia Civil de Pernambuco nesta terça-feira

Palco de um acidente que causou um traumatismo cranioencefálico numa professora de 34 anos na última sexta-feira (22), o parque de diversões Mirabilandia, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR) passou por uma perícia complementar no período da manhã desta quarta-feira (27).

O trabalho foi conduzido por uma equipe do Instituto de Criminalística (IC), que é vinculado à Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE).

À Folha, a Secretaria informou que "o perito responsável pelo caso só vai falar no final das investigações".

O Mirabilandia, por sua vez, informou que a perícia foi assistida por profissionais do parque e que está "aguardando o resultado e a liberação para que seja feita a sua avaliação em busca das causas do acidente".

Engenheiro do Mirabilandia na polícia

Engenheiro que presta serviços de consultoria há 10 anos ao parque de diversões Mirabilandia, Ely Gomes dos Santos foi ouvido nessa terça-feira (26) pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) na Delegacia do bairro do Varadouro, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Ele disse que vistorias são realizadas diariamente no Mirabilandia e que as correntes que se romperam substituíam as originais, por oferecerem mais segurança. Confira entrevista completa aqui.

