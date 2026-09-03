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Primeira Infância Instituto Pipa vence desafio global com programa que acompanha famílias vulnerabilizadas O instituto, que atua há oito anos com famílias e desenvolvimento infantil, prepara solução para chegar a 1 milhão de famílias

Uma solução criada em Pernambuco para apoiar mães e cuidadores de crianças pequenas foi reconhecida entre as vencedoras do Good Start Challenge, desafio internacional que reuniu mais de 1000 iniciativas de diferentes países em busca de novas formas de melhorar o bem-estar de quem cuida da primeira infância, fase que vai até os 6 anos.

Entre as organizações premiadas, o Instituto Primeira Infância Plantar Amor (Pipa), instituição brasileira criada no Recife, em Pernambuco, foi o grande vencedor brasileiro. O Pipa atua há oito anos com famílias e desenvolvimento infantil. Com a vitória, o instituto recebe um aporte de € 250 mil, cerca de R$ 1,5 milhão, para preparar sua metodologia para uma escala nacional.

Juntamente com esse valor, o instituto recebeu um segundo investimento de € 250 mil como aporte de um empresário da região. A meta é usar esses recursos, que somam cerca de R$ 3 milhões de reais, para continuar investindo no aprimoramento da tecnologia social e alcançar 1 milhão de famílias brasileiras até 2035.

A proposta do Programa Pipa parte de um pressuposto ainda pouco presente nas políticas voltadas à primeira infância: para cuidar bem de uma criança, é preciso olhar também para as condições de quem cuida dela.

O programa atua com questões atuais e desafiadoras da parentalidade em todo o país, principalmente entre aqueles que vivem em situação de maior vulnerabilidade: sobrecarga materna, saúde mental dos adultos responsáveis e falta de redes de apoio – aspectos que podem impactar diretamente o desenvolvimento infantil.

As evidências mostram que quando os adultos se mostram disponíveis, afetuosos e responsivos, se constrói uma base segura para o desenvolvimento integral do bebê e da criança. As primeiras relações de afeto moldam ativamente as conexões neurais e estruturam a arquitetura cerebral em formação. Esse estímulo positivo impulsiona de forma integrada as competências físicas, socioemocionais, cognitivas, motoras e de linguagem.

"Por isso, ao cuidarmos de quem cuida, estamos colocando a criança e seu desenvolvimento no centro de nossas ações. Nossa experiência mostra que cuidar do bem-estar do cuidador beneficia a toda a famílias, mas, sobretudo, protege aqueles na primeiríssima infância, que vai até os 3 anos", diz Rogério Morais, diretor-executivo do Pipa.

Só no Nordeste, mais de 3 milhões de famílias vulneráveis têm crianças de 0 a 6 anos. Dessas, 74% são chefiadas por mães solo, enfrentando um cotidiano marcado por pobreza e insegurança alimentar. É nesse contexto que o Pipa atua: ouvindo, orientando e conectando essas mulheres a quem pode ajudar.

O foco primordial dos novos investimentos será fortalecer a tecnologia, a produção de evidências, o monitoramento, a formação de lideranças e os novos testes de implementação. O objetivo é que o método construído com famílias pernambucanas chegue a outros territórios sem depender só da capacidade de atendimento direto do instituto.

Duas medições comprovaram que mães que participam do programa passam a saber o que é e praticar a maternidade responsiva (UFPE) e que crianças que estavam em nível de alerta ou abaixo do padrão de desenvolvimento para a idade, 72% delas tiveram avanços no desenvolvimento em ao menos um domínio (Escala ASQ-3).

“É um reconhecimento que tem um peso enorme para nós, principalmente porque veio acompanhado de um processo muito sério de revisão do nosso trabalho. Testamos caminhos, olhamos para as evidências, revimos o modelo e discutimos como fazer o PIPA chegar a mais famílias sem perder a qualidade do cuidado”, afirma Rogério Morais.



Programa

Criado no Recife (PE) pelo Instituto Primeira Infância Plantar Amor (Pipa), com apoio técnico do Tempojunto, o Programa Pipa funciona como uma linha direta entre mães de crianças na primeira infância (desde a gestação) e uma rede de apoio pronta para atendê-las. A ideia é simples e urgente: garantir que cada uma delas saiba que não está sozinha.

O programa opera por meio das Estrelas Guias, profissionais que acompanham as mães de perto, conversam, entendem a situação de cada uma e fazem a ponte com terapeutas, pedagogos, psicólogos e outros especialistas.

O modelo funciona de maneira híbrida, combinando um primeiro contato presencial com acesso contínuo por WhatsApp, videochamadas e conteúdos personalizados para o acompanhamento do bem-estar materno, com articulação do acesso a especialistas quando preciso. A tecnologia amplia o alcance, mas preserva o que o instituto considera central: uma pessoa do outro lado da conversa.

A cada dois meses, as famílias recebem em mãos a Caixa Pipa: um kit com objetos para o desenvolvimento da criança, um livro para leitura compartilhada e um brinquedo que aproxima mãe e filho. Ler e brincar também são formas de cuidar, e de reduzir o estresse que muitas dessas mulheres enfrentam diariamente.

Além disso, o programa oferece encontros formativos híbridos que ampliam o repertório das famílias sobre desenvolvimento infantil, parentalidade e autocuidado. As apresentações, orientações, atividades e materiais são baseadas numa metodologia que contempla tanto o bem-estar da mãe ou cuidador quanto as etapas de desenvolvimento do bebê e da criança.

Hoje o Programa Pipa está presente em 24 municípios de cinco estados do Nordeste: Pernambuco, Alagoas, Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte.

O desenho de escala apresentado ao Good Start Challenge parte de um universo de 9,4 milhões de famílias de baixa renda com crianças de até 6 anos inscritas no Cadastro Único, com foco inicial em gestantes e mães de crianças de até três anos.

Prêmio

O Good Start Challenge é liderado pela Van Leer Foundation, executado pela Challenge Works e apoiado pela Fundação Femsa, pela Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal e pela Fundação Lego.

Das mais de 1000 iniciativas, inscritas no desafio, foram selecionadas 22 finalistas de nove países. Cada um deles recebeu € 50 mil para serem investidos nas mudanças necessárias identificadas pelos especialistas. No caso do programa de parentalidade do Pipa, o desafio foi orientado por uma pergunta: a metodologia poderia crescer sem perder qualidade?

Para conseguir responder a essa pergunta, foram feitas pesquisas qualitativas com um grupo focal de participantes que aderiram ao programa e um outro grupo que não prosseguiu com os atendimentos. Além desses grupos, o Pipa contou com respaldo acadêmico.

Um segundo estudo da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) analisou 208 conversas de WhatsApp entre mães e Estrelas Guias e identificou relatos de mulheres que se sentiam menos sozinhas, mais acolhidas e emocionalmente seguras, com maior compreensão sobre o desenvolvimento infantil e mais confiança para lidar com o cuidado.

Como resultado dessas escutas e análises, as estrelas guias, as agentes responsáveis pelo atendimento direto com as famílias passaram a adotar uma abordagem inicial mais humanizada, com entrega de cartão de apresentação com foto da cada agente que seria responsável por cada família, vídeo que explica o propósito desse acompanhamento, mudança no roteiro de sensibilização com mais foco na mãe e aprofundamento no conhecimento sobre as famílias.

O piloto trouxe validação do novo processo de sensibilização, com resultados expressivos já no primeiro mês do grupo analisado. A taxa de agendamento para o primeiro atendimento online chegou a 79%, representando quase 4 vezes o resultado médio histórico do programa, de 20%.

Outro experimento levou o modelo para fora da equipe original. Em parceria com a Prefeitura de Caruaru, 19 assistentes sociais foram capacitadas para aplicar a metodologia, e 92% das mães atendidas relataram satisfação com o acompanhamento. O resultado comprovou a viabilidade do Pipa quando executado por profissionais de fora da organização, abrindo caminho para a estratégia de expansão.

“Não há como proporcionar um bom começo de vida para as crianças sem ignorar aqueles que cuidam delas. A solução vencedora que celebramos hoje reflete o trabalho ao qual nos dedicamos diariamente, que é cuidar da primeira infância, e estamos ansiosos para ver o que o vencedor brasileiro, o Instituto PIPA, conquistará daqui para a frente no Brasil e além”, diz Ana Maria Drummond, presidente executiva da Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, única organização brasileira que apoia a iniciativa.

Para alcançar um milhão dessas famílias até 2035, a estratégia é descentralizar a metodologia, para que ela seja implementada por diferentes atores, como governos municipais e estaduais, e integrada a estruturas de atendimento que já chegam a essas famílias.

A organização também desenvolve soluções de inteligência artificial para apoiar a gestão e personalizar o acompanhamento, com uma diretriz declarada: a tecnologia deve ampliar a capacidade humana da equipe, não substituí-la. A conquista acontece no ano em que o Pipa completa oito anos e trabalha na implantação de uma nova sede.

“O Pipa me acompanha desde minha primeira filha. Me orientou, meu deu o rumo. Sei como observar os marcos de desenvolvimento, como estimular e continuo recebendo ajuda pra tudo o que tenho dúvida. Considero Ester, minha estrela guia, uma amiga", compartilha Gleyce Kelly Maria dos Santos, de 29 anos, que mora na Comunidade do Bem, Irmã Dorothy, na Zona Sul do Recife. Mãe de duas filhas, ela é acompanhada pelo projeto desde setembro de 2023.

Renata Barbosa Rodrigues, de 34 anos, de Brasília Teimosa, também na Zona Sul do Recife, é acompanhada pelo projeto desde abril de 2024. A mãe de Maria Júlia Barbosa dos Anjos, conta: “até para marcar pediatra pros meus filhos mais velhos, a minha estrela guia me ajudou".

No bairro de Água Fria, Zona Norte do Recife, a mãe de Libi Amora de Souza Dias, Fabiana da Silva Dias, de 47 anos, é acompanhada pelo projeto desde outubro de 2024.

“Tive uma gravidez de risco por conta da minha idade. Todo o acompanhamento foi bem esclarecedor. Você não se sente sozinha. Eu tenho que agradecer. Minha maternidade teria sido outra não fosse essa minha estrela guia”, agradece a mãe.

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