ortopedia Instituto de Traumatologia lança Observatório Nacional de Ortopedia Iniciativa sediada no Rio permitirá otimização de gastos com cirurgias

O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), situado no Caju, no Rio de Janeiro, lançou, nesta sexta-feira (14), o Observatório Nacional de Ortopedia. É uma iniciativa para a melhoria contínua da qualidade da assistência ao paciente ortopédico.

O projeto se baseia na coleta e análise, não apenas de dados clínicos de pacientes com osteoartrite – também chamada de artrose – que foram submetidos a cirurgias com colocação de próteses de joelho, quadril e ombro, como também dos desfechos e resultados desses procedimentos.

Segundo o hospital, este projeto de avaliação contínua objetiva o aprimoramento de materiais, técnicas e protocolos, permitindo a introdução segura de novas tecnologias e o aumento da eficácia dos tratamentos.

Tratamento

O Observatório Nacional de Ortopedia vai possibilitar a otimização dos gastos com as cirurgias, que estão entre as mais realizadas na ortopedia e traumatologia, oferecendo aos pacientes as melhores condições de tratamento.

”O Observatório Nacional de Ortopedia realizará uma análise contínua da eficácia dos tratamentos na especialidade. Isso significa que iremos avaliar não apenas os resultados clínicos, mas também os desfechos, considerando a satisfação dos pacientes e se suas expectativas estão sendo atendidas. Esse monitoramento permitirá não só a avaliação das tecnologias e implantes utilizados, mas também a implementação segura de inovações na área”, disse Germana Bahr, diretora do Into.

