Férias Instituto do Autismo oferece 6 mil vagas para colônia de férias gratuita Disponibilizado para crianças e adolescentes com Transtorno do Espetro Autista (TEA), iniciativa acolhe famílias da Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zona da Mata Norte de Pernambuco

O Instituto do Autismo (IDA) realiza entre os dias 08 e 26 de janeiro uma colônia de férias gratuita e inclusiva para seis mil crianças e adolescentes neuroatípicos. Com o tema “Heróis da Inclusão”, a iniciativa conta com grade de esportes, lazer e atividades lúdicas em programações especiais distribuídas nas seis unidades da instituição na Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata Norte de Pernambuco.

As inscrições começaram nesta quarta-feira (3) e podem ser realizadas por meio do link no Instagram do IDA, sendo necessária apresentação de laudo médico na inscrição como procedimento obrigatório. Os horários disponíveis são pelo turno da manhã (8h30 às 11h30) e da tarde (13h30 às 16h30)

Em sua 4ª edição, a colônia de férias do IDA conta com atividades que proporcionam melhor desenvolvimento na interação social, raciocínio lógico e coordenação motora, além de ganhos em noções de lateralidade, ritmo e na organização espacial. Para isso, o instituo disponibiliza ampla estrutura profissional para um acompanhamento com o melhor nível possível. A equipe é composta por psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, musicoterapeutas, fisioterapeutas e aplicadores aba.

“As atividades possibilitam desenvolver no indivíduo a interação social, o raciocínio lógico, a coordenação motora, o domínio visual, propiciam conceitos de flexibilidade, equilíbrio, memória, relação peso versus força, altura, impulsão, força, e de exploração, além de noções de lateralidade, direcionalidade, ritmo, organização espacial entre outros”, destacou o diretor geral do Instituto do Autismo, Kadu Lins.

A programação da colônia de férias do IDA também se estende aos pais (acompanhantes), com rodas de bate-papo com terapeutas sobre os mais diversos assuntos relacionados ao autismo.

PROGRAMAÇÃO COLÔNIA DE FÉRIAS INSTITUTO DO AUTISMO - janeiro /2023

08, 15 e 22 | Unidade Boa Viagem (R. Bruno Veloso, 528) - 150 vagas por turno.

09,16,23 | Unidade Igarassu (AC. BR – 101/Norte, Santa Maria) - 200 vagas por turno.

10, 17 e 24 | Unidade Carpina (R. Isabel Teobaldo Pereira, 100 - Bairro Novo) –

200 vagas por turno-

10,17 e 24 | Unidade Poço da Panela (Estr. Real do Poço, 115) - 150 vagas por turno.

11,18 25 | Unidade Imbiribeira (R. Gonçalves de Magalhães, 699) - 150 vagas por turno.

12, 19 e 26 | Unidade Graças (Av. Rui Barbosa, 141) - 150 vagas por turno.

SOBRE O IDA - Fundado em 2020 por Kadu Lins, educador físico e especialista em psicomotricidade com formação no Brasil e no exterior, o instituto é exclusivo para atendimento a crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), contando atualmente com unidades em Boa Viagem, Imbiribeira, Igarassu, Poço da Panela e Graças. Em todas as operações são disponibilizadas equipes multidisciplinares formadas por fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, educadores físicos, nutricionista, além de especialistas em ABA – Análise do Comportamento Aplicada. Os serviços do IDA podem ser acessados por meio de atendimento particular ou de planos de saúde das redes conveniadas (Cassi, Fusex, Campe, Geap Saúde, Fundação Assefaz, Adufepe Saúde e Amil).



