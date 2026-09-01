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INCLUSÃO Instituto do Autismo abre vagas e oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência Vagas afirmativas contemplam o cargo de Auxiliar Administrativo e cadastro no Banco de Talentos

O Instituto do Autismo (IDA) está com oportunidades exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) para o cargo de Auxiliar Administrativo, com atuação em unidades localizadas no Recife e na Região Metropolitana.

As vagas têm como objetivo ampliar a inclusão de profissionais com deficiência no quadro da instituição.

Para concorrer à função, é necessário ter ensino médio completo, conhecimentos básicos de informática, organização, boa comunicação e disponibilidade para atuação presencial.

Além das vagas para Auxiliar Administrativo, o IDA também recebe inscrições para o Banco de Talentos PcD.

A iniciativa é voltada a profissionais interessados em futuras oportunidades em outras áreas da instituição, conforme a disponibilidade de vagas.

Os interessados podem se candidatar por meio do site oficial do Instituto do Autismo, na seção “Trabalhe Conosco”.

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