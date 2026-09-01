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INCLUSÃO

Instituto do Autismo abre vagas e oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência

Vagas afirmativas contemplam o cargo de Auxiliar Administrativo e cadastro no Banco de Talentos

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Profissionais PcD podem se inscrever para oportunidades no Instituto do Autismo por meio da página "Trabalhe Conosco"Profissionais PcD podem se inscrever para oportunidades no Instituto do Autismo por meio da página "Trabalhe Conosco" - Foto: Instituto do Autismo/Divulgação

O Instituto do Autismo (IDA) está com oportunidades exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) para o cargo de Auxiliar Administrativo, com atuação em unidades localizadas no Recife e na Região Metropolitana.

As vagas têm como objetivo ampliar a inclusão de profissionais com deficiência no quadro da instituição.

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Para concorrer à função, é necessário ter ensino médio completo, conhecimentos básicos de informática, organização, boa comunicação e disponibilidade para atuação presencial.

Além das vagas para Auxiliar Administrativo, o IDA também recebe inscrições para o Banco de Talentos PcD.

A iniciativa é voltada a profissionais interessados em futuras oportunidades em outras áreas da instituição, conforme a disponibilidade de vagas.

Os interessados podem se candidatar por meio do site oficial do Instituto do Autismo, na seção “Trabalhe Conosco”.

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