A- A+

INCLUSÃO Instituto do Autismo celebra cinco anos de atuação no estado de Pernambuco Solenidade conta com programação especial que inicia nesta quinta-feira (18)

O Instituto do Autismo completa cinco anos de atuação com uma programação especial que tem início nesta quinta-feira (18), na unidade Imbiribeira, no Recife, a primeira do Instituto.

A data oficial do aniversário é na próxima segunda-feira (22), mas as atividades foram pensadas para envolver crianças, famílias e profissionais ao longo da semana.

Criado com a proposta de ampliar o acesso ao cuidado e fortalecer ações de inclusão, o Instituto do Autismo construiu, ao longo desses cinco anos, uma trajetória marcada pelo compromisso social e pela presença ativa junto à comunidade.

Atualmente, o Instituto conta com 9 unidades distribuídas em sete municípios pernambucanos: Recife, Olinda, Igarassu, Carpina, Timbaúba e Caruaru.

Somando o trabalho desenvolvido em todas as unidades, já foram realizados mais de 2 milhões de atendimentos, impactando diretamente mais de 100 mil famílias em todo o estado.

Os números refletem o alcance das ações e a consolidação do Instituto como referência no atendimento e no acolhimento de crianças no espectro do autismo.

À frente dessa trajetória está Kadu Lins, fundador do Instituto do Autismo. Formado em Educação Física e psicomotricista, é mestrando em Ciência do Movimento, com estudos voltados ao desenvolvimento motor infantil.

Ao longo da formação, ele também acumulou experiências acadêmicas internacionais nos Estados Unidos e na Austrália. Há mais de dez anos, tem se dedicado a transformar a realidade de famílias atípicas, promovendo conhecimento, cuidado e compreensão sobre o autismo e a inclusão.

Esse impacto também se traduz em iniciativas de grande porte, como a realização da maior colônia de férias gratuita voltada para crianças autistas, evento que reuniu milhares de participantes e se destacou pelo caráter inclusivo, pelo acesso gratuito e pela ampliação de experiências de lazer, convivência e desenvolvimento.

A programação comemorativa na unidade Imbiribeira inclui atividades lúdicas ao longo do dia. Pela manhã e à tarde, as crianças participam de pintura temática de aniversário, shows com mascotes, momentos do “parabéns” e encerramentos na piscina.

A tarde também contará com apresentação do DJ Dan, reforçando o clima de celebração. O aniversário de cinco anos também será marcado pelo lançamento de uma revista institucional voltada para o público infantil, com conteúdo lúdico e atividades educativas.

Atualmente, o Instituto atende diariamente mais de 1.200 famílias, fortalecendo ações voltadas à qualidade de vida e ao desenvolvimento das crianças

Veja também