INCLUSÃO Instituto do Autismo inaugura 10ª unidade em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco Instituição se encontra nos bairros Imbiribeira, Boa Viagem, Graças e Poço da Panela, no Recife, bem como nos municípios de Igarassu, Olinda, Carpina, Timbaúba, Caruaru

O Instituto do Autismo (IDA) inaugurou sua 10ª unidade no município de Ipojuca, ampliando sua rede de atendimento especializado a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em Pernambuco.

A nova unidade passa a atender famílias da Região Metropolitana Sul e municípios vizinhos, fortalecendo o acesso a terapias qualificadas e a serviços de cuidado humanizado.



Idealizador do projeto, Kadu Lins celebra o crescimento do Instituto como uma construção coletiva, feita a partir da escuta, do cuidado e do compromisso real com as pessoas.

“A nova unidade nasce com o propósito de aproximar o atendimento especializado de quem mais precisa, reduzindo distâncias e fortalecendo vínculos, especialmente para famílias que antes precisavam se deslocar por longos trajetos em busca de acompanhamento adequado”, destacou.

Em Ipojuca, o IDA passa a oferecer um atendimento transdisciplinar e personalizado, com serviços como ABA, fonoaudiologia, psicopedagogia, psicomotricidade, musicoterapia, fisioterapia, entre outros, realizados por uma equipe multidisciplinar preparada para cuidar de forma técnica, sensível e humanizada.

Este é um local onde crianças, adolescentes e suas famílias encontram não apenas terapias, mas um espaço de escuta, orientação, apoio e construção de autonomia. Foto: ABBC / Divulgação

Fundado em dezembro de 2020, o Instituto do Autismo segue ampliando sua presença em Pernambuco com um propósito claro: transformar realidades por meio do acolhimento, da inclusão e do cuidado humanizado, fortalecendo famílias e criando caminhos mais acessíveis para o desenvolvimento e a qualidade de vida de pessoas com TEA.

Atualmente, o IDA está presente nos bairros Imbiribeira, Boa Viagem, Graças e Poço da Panela, no Recife, além dos municípios de Igarassu, Olinda, Carpina, Timbaúba, Caruaru e, agora, Ipojuca, formando uma rede estadual de atendimento que cresce com responsabilidade social e impacto real na vida das famílias.

