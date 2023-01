A- A+

férias Instituto do Autismo oferece mil vagas gratuitas em colônia de férias na RMR Podem participar crianças e adolescentes com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), com idades entre 3 e 17 anos

Crianças e adolescentes com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), com idades entre 3 e 17 anos, podem participar, sem nenhum custo, da colônia de férias promovida pelo Instituto do Autismo (IDA) no Recife e Região Metropolitana (RMR)

Nesta quinta-feira (5), a instituição iniciou as inscrições para mil vagas gratuitas para atividades nas unidades de Boa Viagem e Imbiribeira, na Zona Sul do Recife; e em Igarassu, na RMR.

Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente por meio do instagram @institutodoautismo. É necessário enviar uma mensagem informando que deseja participar. e o laudo médico que comprove o transtorno. As vagas serão preenchidas de acordo com a demanda.

A programação, que acontece de 9 a 27 de janeiro, nos turnos da manhã (9h às 11h30) e tarde (13h30 às 16h), conta com exercícios de coordenação motora e estimulação cognitiva, além de grade esportiva com aulas de futebol, natação, vôlei, tênis e parede de escalada.



De acordo com o IDA, para acompanhamento dos participantes, estarão nos locais equipes compostas por psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, musicoterapeutas e fisioterapeutas.



“Considerando a situação delicada que as famílias se encontram no período de férias escolares por conta da quebra da rotina, tomamos a decisão da realização de mais uma colônia de férias totalmente gratuita”, afirmou o CEO do Instituto do Autismo, Kadu Lins.

Serviço:

Instituto do Autismo oferece mil vagas gratuitas em colônia de férias

Inscrições: Instagram @institutodoautismo

Endereços: Boa Viagem - rua Bruno Veloso, 52; Imbiribeira - rua Gonçalves de Magalhães, 699; Igarassu - BR-101/Norte, 1500.

Veja também

Recife Alimentos vendidos em praias do Recife são alvo de inspeção a partir deste final de semana