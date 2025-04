A- A+

CONSCIENTIZAÇÃO Abril Azul: Instituto do Autismo, no Recife, promove programação a partir desta quarta (2) Evento se iniciou nesta terça (1º) e seguirá até o dia 13 de abril

A rua da Aurora, na área central do Recife, será palco de uma grande mobilização em celebração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo nesta quarta-feira (2), a partir das 11h.

A iniciativa é promovida pelo Instituto do Autismo (Ida), em parceria com o coletivo Amigos da Inclusão.

A concentração será em frente ao número 1443, próximo ao Sindfisco-PE, reunindo crianças autistas, familiares e colaboradores da instituição.

Com o tema "Todo Autista Merece Respeito", a ação contará com atos simbólicos, como distribuição de panfletos informativos, faixas e bandeiras com mensagens de inclusão, além da tradicional soltura de balões.

A programação, que se iniciou nesta terça-feira (1º), reúne cultrua, lazer e inclusão em diferentes pontos da Região Metropolitana do Recife, promovendo atividades físicas, apresentações musicais e dança.

“O objetivo é reforçar que o respeito à pessoa autista deve acontecer em todos os espaços: nas escolas, nas ruas, nas filas, nos transportes e nas políticas públicas”, afirma Kadu Lins, fundador e diretor-geral do Instituto do Autismo.

A mobilização integra a programação do Abril Azul, campanha nacional dedicada à conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), e faz parte de uma série de ações promovidas pelo Ida, que segue até o dia 13 de abril, durante a 4ª Corrida dos Morros, no bairro do Ibura, a partir das 6h.

Confira a programação completa:

Quarta (2)

Dia Mundial da Conscientização do Autismo: Sessão Azul da peça "Branca de Neve", no Teatro do Shopping Recife, com acessibilidade sensorial para 50 crianças atendidas pelo instituto.



Quinta (3)

Passeio de catamarã, às 14h, proporcionando lazer e integração para famílias atendidas pelo Ida.

Sexta (4)

Caminhada do Autismo, às 14h, na Avenida Boa Viagem, reunindo crianças, famílias e apoiadores em um ato público de empatia e conscientização.

13 de abril

Encerramento na Corrida dos Morros, no Ibura, a partir das 6h, com participação do Ida e incentivo à prática esportiva acessível.

