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Pernambuco Instituto do Coração recebe "caixa" que deve aumentar tempo de órgãos para transplante no estado Câmara Taura mantêm uma temperatura baixa e estável, prolongando o período em que o órgão pode ficar fora de um corpo sem receber sangue

O Instituto do Coração de Pernambuco (Incor-PE), localizado no centro do Recife, recebeu na última segunda-feira (25) um novo equipamento para o transporte de órgãos que deve aumentar os benefícios à população atendida via Sistema Único de Saúde (SUS) na instituição. Uma câmara refrigerada portátil, produzida com tecnologia 100% brasileira, promete melhorar a qualidade dos transplantes realizados e aumentar o raio de captações compatíveis no estado.

Como funciona o equipamento?

Desenvolvida pela indústria brasileira Biotecno, a Câmara Portátil BT-1100/20, também conhecida como Taura, mantém uma temperatura isotérmica constante, entre 4°C e 10°C. Uma estabilidade que é de extrema importância para a preservação de órgãos como coração, rim e fígado, garantindo melhor preservação, maior tempo de isquemia e, consequentemente, melhores resultados para os pacientes.

Tradicionalmente, o acondicionamento e o transporte de órgãos para transplante são feitos em embalagens que usam gelo para manter a refrigeração, o que não garante um controle preciso da temperatura e pode prejudicar o órgão, podendo levar a fibroses e dificultando seu aquecimento e o retorno aos batimentos após a saída da circulação extracorpórea.

Diretor e cirurgião chefe do Incor-PE, o cirurgião cardiovascular Fernando Moraes explicou que a Taura, ao manter uma temperatura baixa e estável, permite prolongar o tempo de isquemia (período em que o órgão fica fora de um corpo sem receber sangue), o que é vital para a qualidade do órgão e os resultados dos transplantes.

“Quanto maior o tempo fora da circulação, pior para o órgão e consequentemente para o paciente com aumento do risco de disfunção. Por exemplo, um fígado transplantado em um tempo maior do que o preconizado, que é de 10 horas, acaba não funcionando da mesma forma que um implantado com uma hora”, afirmou o diretor do Incor.

Menor deterioração das células cardíacas

Por entregar uma temperatura controlada e estável, evitando números negativos, a Taurus permite uma menor deterioração das células cardíacas (cardiomiócitos), além de possibilitar a coleta de órgãos em locais mais distantes com segurança, ampliando as chances do Incor-PE de encontrar doadores compatíveis com os pacientes na fila.

“O transplante cardíaco em si já é difícil. Ainda existe 50% de negatividade no nosso estado. Dessas, outras 50%, muitas vezes, não podemos utilizar por vários motivos como peso, grupo sanguíneo diferente, mas um problema sério era a distância. Só temos poucas horas para tirar e implantar, precisamos que esses corações sejam bem acondicionados. Essa caixa permite que se mantenha uma temperatura adequada, com a boa preservação e sem danos”, ressaltou a coordenadora do Programa de Transplante Cardíaco do Incor-PE, Deuzeny Tenório.

Responsável por intermediar a concepção e aquisição do equipamento, o cirurgião cardíaco especializado em transplante de coração e assistência circulatória mecânica, Álvaro Perazzo, destacou a relevância do equipamento desenvolvido no Brasil.

“Nos Estados Unidos as novas tecnologias para preservação vêm sendo incorporadas ao sistema de transplante. Entre elas estão os devices para controle hipotérmico, só que são máquinas muito caras, como a Paragonix e a Trade Fox. A Taura era uma máquina utilizada para a preservação de vacinas, principalmente, e pensamos nela para controlar a temperatura, refrigerando o órgão, que não vai solto mas embebido em solução de custodiol, que é o que a gente usa aqui no Recife e em São Paulo”, ressaltou o cirurgião.

Custos



A Taura, que custa cerca de R$ 50 mil, é portátil, possui alças para transporte em aeronaves e ambulâncias, e tem uma bateria com autonomia de até 8 horas, além de ser compatível com energias 110/220V e 12V. Ela já é utilizada pelo Instituto de Cardiologia no Rio Grande do Sul e pelo Incor em São Paulo desde 2025.

“É importante falar que existem hoje no mundo duas máquinas parecidas, mas elas são descartáveis. Então você usa uma vez, tem um investimento de mais de U$ 5.000 e você não utiliza mais. A Tauro, com uma manutenção devida, é um equipamento que dura de 6 a 10 anos”, reforçou o consultor de vendas da Biotecno, Paulo Roberto, durante apresentação da câmara na Feira Hospitalar 2026, evento no qual a Folha de Pernambuco compareceu à convite da MV, patrocinadora master do evento.

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