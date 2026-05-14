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Saúde Instituto do Fígado anuncia construção de hospital no Cordeiro em visita à Folha de Pernambuco Hospital tem previsão de inauguração em até dois anos e deve ser o primeiro do Nordeste na realização de transplantes gerais

O Instituto do Fígado de Pernambuco (IFP) anunciou que vai retomar as obras do Hospital do Fígado e Transplantes, no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. A novidade foi divulgada em visita à Folha de Pernambuco na manhã desta quinta-feira (14).

A gerente de captação e projetos do IFB, Daniela Pereira, foi recebida pelo diretor Executivo do jornal, Paulo Pugliesi; pela editora-chefe, Leusa Santos; e pela gerente de Mercado, Tânia Campos.

A gestora detalhou o planejamento para o hospital, que deve começar a funcionar em até dois anos.

A notícia chega em meio à celebração dos 20 anos de fundação do Instituto do Fígado de Pernambuco, que ocorre na noite desta quinta (14), no Instituto Ricardo Brennand, na Várzea, também na Zona Oeste do Recife.



O evento terá início às 19h30 com a participação de hepatologistas e pesquisadores, além de apresentações musicais de artistas como Maria Gadú, Geraldinho Lins e Nena Queiroga.

De acordo com Daniela, o hospital terá 250 leitos e ocupará uma área de quatro hectares, com o objetivo de ser pioneiro em todos os tipos de transplantes na região Nordeste.

“Ele vai ser o primeiro hospital no Nordeste de transplantes gerais. Não é só de fígado, mas de todos os transplantes. Como ele é muito grande, a gente quer começar por etapas e, em dois anos, funcionar pelo menos o primeiro e o segundo andar”, explicou a gerente sobre o hospital, que recebeu um investimento aproximado de R$ 35 milhões da iniciativa privada.

Após a inauguração dos primeiros andares, outros espaços devem ser inaugurados para realizar mais atendimentos para os pacientes.

“Vai ser um hospital geral, mais a nível de transplantes para todos especificamente de gastroenterologia e hepatologia, que é o que a gente funciona já hoje”, complementou Daniela Pereira.

A gerente de captação e projetos do IFB, Daniela Pereira, foi recebida pelo diretor Executivo do jornal, Paulo Pugliesi; pela editora-chefe, Leusa Santos; e pela gerente de Mercado, Tânia Campos | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Atualmente, o IFB funciona em dois prédios de diagnósticos e tratamentos em Santo Amaro, na área central da capital pernambucana, realizando procedimentos únicos em todo o estado de Pernambuco.

Entre eles, estão o Fibroscan, que é uma ultrassonografia moderna para avaliar a fibrose do fígado, e a radioablação, que realiza a queima de nódulos hepáticos cancerígenos.

Além disso, o instituto trabalha na área de ensino e pesquisa com a parceria de convênios do Ministério da Saúde, assim como de universidades em todo o mundo.

Atendimentos

Segundo a gerente, 67 mil pacientes estão cadastrados e dois mil são atendidos mensalmente no Instituto do Fígado de Pernambuco.

Daniela Pereira, gerente de captação e projetos do Instituto do Fígado de Pernambuco (IFP) | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Daniela Pereira também explicou durante a agenda na Folha que todos os pacientes recebidos no IFB são encaminhados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o que continuará acontecendo futuramente após a inauguração da nova sede no Cordeiro.

“Nós somos 100% SUS e o hospital também será 100% SUS. Para ter atendimento, as pessoas têm que passar por uma outra unidade para serem encaminhadas. A gente não tem urgência e emergência, mas a gente tem os nossos próprios pacientes que já estão cadastrados, independente da regulação”, disse. “Uma vez que o paciente é encaminhado, ele faz todo o seu ciclo no Instituto do Fígado. Só precisa sair se for para a cirurgia e após a cirurgia ele volta”, completou a gerente de captação e projetos do IFB.

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