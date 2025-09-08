A- A+

Memória Instituto Dom Helder Câmara lança campanha para arrecadar doações para novo Centro de Documentação As doações tem como objetivo viabilizar a inauguração, marcada para 21 de setembro, e a organização interna do espaço, no bairro da Boa Vista, Centro do Recife

Com a inauguração da nova sede do Centro de Documentação Dom Helder Câmara (CEDOHC) marcada para o próximo dia 21 de setembro, às 10h, o Instituto Dom Helder Câmara (IDHeC) lançou uma campanha para arrecadar doações como contribuições financeiras, itens de apoio via lista de presentes em parceria com a loja Ferreira Costa, além de convênios via contas de energia (Neoenergia) e água (Compesa).

As doações tem como objetivo viabilizar a inauguração e a organização interna do espaço, localizado na Rua Henrique Dias, 288, ao lado da Igreja das Fronteiras, no bairro da Boa Vista, Centro do Recife. Diversos artistas já aderiram à campanha, como a atriz Fabiana Karla e os cantores Ivan Lins, Almir Rouche e Cylene Araújo.

Centro de Documentação Dom Helder Câmara

O acervo de Dom Helder reúne mais de 200 mil páginas de manuscritos, 18 mil imagens, livros, vídeos, correspondências e documentos históricos, que estavam sob guarda da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) desde 2020, quando o prédio original foi invadido e vandalizado. Agora, o patrimônio retorna ao espaço idealizado pelo próprio Dom Helder, garantindo preservação, pesquisa e acesso ao público.

Segundo Virgínia Pimentel Castellar, diretora executiva do Instituto, a importância do Centro de Documentação é manter o legado de Dom Helder acessível para as próximas gerações e divulgar seu pensamento. “Dom Helder foi um homem que doou a sua vida pela cultura da paz e pela não violência”, lembra ela.

Dom Helder

Conhecido como o “Dom da Paz”, Dom Helder Câmara foi um dos maiores defensores dos direitos humanos no Brasil e no mundo. Quatro vezes indicado ao Prêmio Nobel da Paz, sua trajetória foi marcada pela luta contra a desigualdade social e pela defesa incansável da dignidade dos mais pobres.

Dom Helder foi protagonista no Concílio Vaticano II, onde defendeu uma Igreja mais próxima das pessoas, aberta ao diálogo e comprometida com as questões sociais. Sua atuação influenciou gerações de líderes religiosos e civis, sempre pautada pelo compromisso com a paz e a justiça.

Herói da Pátria

Recentemente, o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei (PL) que inscreve o nome de Dom Helder Câmara no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. O PL aguarda agora a sanção do presidente da República.



Seu legado ultrapassa fronteiras e continua inspirando novas gerações a acreditarem em uma sociedade mais justa e fraterna. O CEDOHC é o espaço que assegura que suas palavras, ações e escritos permaneçam vivos, servindo como fonte de inspiração, pesquisa e transformação social.



A inauguração do novo espaço, no domingo, 21 de setembro, às 10h, será marcada por uma celebração eucarística presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, em ação de graças pela trajetória de Dom Helder, cuja memória será preservada de forma permanente neste novo espaço.

Dom Hélder Câmara nasceu no Ceará, mas atuou durante a maior parte da vida em Pernambuco, onde foi Arcebispo de Olinda e Recife de 1964 a 1985. Morreu aos 90 anos, em 1999. Seu processo de beatificação e canonização foi aberto em 2014 e segue avançando no Vaticano.

Como ajudar?



Doação via PIX: 08.799.272/0001-05

Depósito/Transferência: Banco Itaú (341), Agência 3175, Conta Corrente 19.789-0

Lista de Presentes Ferreira Costa: clique aqui.

Convênios: solicitar doação via conta de luz (Neoenergia) ou água (Compesa).

Com informações da assessoria.



