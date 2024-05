A- A+

Eleições Instituto dos Advogados de Pernambuco realiza eleições para presidente dia 17 de junho Com chapa única, pleito acontece na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), na área central do Recife

O Instituto dos Advogados de Pernambuco (IAP) está com eleições marcadas para o dia 17 do próximo mês, para a escolha da nova presidência e diretoria que substituirão a gestão atual do advogado Gustavo Ventura. O pleito terá chapa única, com Érika Ferraz e Eric Castro Silva como candidatos a presidente e vice-presidente para o biênio 2024-2026.

As eleições do IAP irão ocorrer das 11h às 17h, na sede da OAB/PE, localizada na Rua do Imperador Pedro II, 346, bairro de Santo Antônio, área central do Recife. “Tenho certeza que os novos dirigentes farão um grande trabalho com a sua diretoria e conselho”, destaca o atual presidente Ventura.

Para a candidata Érika Ferraz, o IAP tem orgulho do seu passado e está comprometido com o futuro da ordem jurídica pernambucana. “Discutir um novo e moderno Estatuto, criar uma sede para a instituição, ampliar a revista do instituto, promover maior aproximação do IAP com outras instituições integradas por advogadas e advogados, realizando eventos, tais como conferências, cursos, seminários, ainda se aliando a causas oportunas para o segmento da advocacia são desejos de realizações da próxima gestão”, afirma a advogada.

Os candidatos

Érika Ferraz é graduada em Direito pela UFPE (1996) e pós-graduada em Direito Empresarial pela Escola Superior de Magistratura de Pernambuco, conclui, ainda neste 2024, mestrado em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FDUSP). Integra como sócia-fundadora o escritório pernambucano Ferraz & Friedheim Advogados Associados. Já atuou na atual gestão do IAP como vice-presidente de Gustavo Ventura. Érika foi ainda a primeira advogada a exercer o cargo de Desembargadora titular no TRE/PE dos anos de 2015 a 2019, e a primeira ouvidora mulher da instituição. Mantendo esse caminho de pioneirismos, será a primeira advogada a exercer o cargo de Presidente do Instituto (IAP).



Na presidência do Instituto terá ao seu lado, como vice, o advogado e professor, Eric Castro e Silva, advogado tributarista, com mais de 15 anos de experiência é Doutor em Direito pela USP e Mestre em Direito pela Universidade de Cambridge. Foi membro do Conselho Administrativo Fiscais – CARF.

Castro e Silva afirma que o que o motivou a esse novo desafio foi o compromisso de Erika em seguir agregando os melhores nomes do Direito do Estado para consolidar cada vez mais o IAP pernambucano como referência nacional. "Erika e eu vamos continuar a nos apoiar nos ombros dos gigantes que nos antecederam na direção do IAP para conseguirmos dar a devida e merecida dimensão nacional ao nosso Instituto".



Pioneirismo e tradição

O Instituto dos Advogados de Pernambuco-IAP foi criado em 1851, sendo um dos mais antigos institutos deste segmento no País, a exemplo do IAP de São Paulo (1874). É respeitado pelo seu pioneirismo e protagonismo em prol da advocacia.

“O instituto tem sido alvo de grandes e importantes debates entre os profissionais da área jurídica e tem ampliado a sua atuação cada vez mais, sendo considerado uma entidade de notória relevância para a advocacia”, conclui Erika Ferraz.



