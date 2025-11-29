A- A+

Inclusão Instituto dos Cegos celebra o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência com programação inclusiva Ação, que terá exibição de filme e roda de conversa, ocorre no dia 3 de dezembro, a partir das 9h, na Zona Norte do Recife

Pessoas cegas terão a oportunidade de participar de uma programação totalmente inclusiva no Recife durante a celebração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que ocorre no dia 3 de dezembro, na próxima quarta-feira.



A programação terá início às 9h, no Instituto de Cegos do Recife, localizado na Rua Guilherme Pinto, nº 146, no bairro das Graças, Zona Norte da capital pernambucana.

O evento é aberto ao público com e sem deficiência, sem necessidade de inscrição prévia.

A ação será promovida pela VouSer Acessibilidade, instituição especializada em assessoria, gestão e coordenação em comunicação inclusiva para empresas e eventos, que realizará uma manhã dedicada a vivenciar a acessibilidade como potência criativa dentro das artes.

Entre as atividades previstas, está uma palestra com o tema "Audiodescrição poética nas artes", ministrada por Andreza Nóbrega, atriz, arte-educadora e fundadora da VouSer Acessibilidade.

A palestra traz a audiodescrição poética como prática artística e de transcriação, capaz de gerar novas leituras, sensibilidades e modos de relação com obras visuais.

A abordagem ainda propõe compreender a acessibilidade como linguagem viva e transformadora, que cria caminhos estéticos, afetivos e provocativos, ampliando, com isso, seu uso nas diversas linguagens artísticas.

Em seguida, será exibido o curta-metragem “Lá na Frente”, acessível em Libras, audiodescrição e legendagem para surdos e ensurdecidos. A obra audiovisual pernambucana aborda vínculos familiares e processos de despedida, oferecendo uma narrativa forte e acessível a diversos públicos.

Lançado em 2021, o filme retrata um garoto ansioso pelo nascimento de sua irmã e que tem de lidar com uma trágica notícia. O roteiro foi construído a partir de uma adaptação do podcast de mesmo nome, roteirizado e dirigido por Márcio Andrade.





O evento se soma ao propósito do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, criado pela ONU em 1992 para promover a inclusão, reafirmar direitos e estimular a criação de ambientes cada vez mais acessíveis.

A iniciativa ainda conta com incentivo da Política Nacional Aldir Blanc, por meio do Edital Recife de Formação Técnica, da Secretaria e Fundação de Cultura Cidade do Recife, e apoio da Santa Casa de Misericórdia (Instituto de Cegos) e do Combo Multimídia.

Serviço:

Instituto dos Cegos celebra o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência com exibição de filme e roda de diálogo

Data e hora: 3 de dezembro, às 9h (Dia Internacional da Pessoa com Deficiência)

Onde: Instituto de Cegos do Recife – Rua Guilherme Pinto, 146, Graças, Recife – PE

Quanto: Gratuito

Mais informações: Instagram @vouseracessibilidade

Não há necessidade de inscrição prévia

