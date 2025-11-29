Sáb, 29 de Novembro

Inclusão

Instituto dos Cegos celebra o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência com programação inclusiva

Ação, que terá exibição de filme e roda de conversa, ocorre no dia 3 de dezembro, a partir das 9h, na Zona Norte do Recife

Instituto dos Cegos recebe uma programação especial no Dia Internacional da Pessoa com DeficiênciaInstituto dos Cegos recebe uma programação especial no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência - Foto: Divulgação/Cínthia Carvalho

Pessoas cegas terão a oportunidade de participar de uma programação totalmente inclusiva no Recife durante a celebração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que ocorre no dia 3 de dezembro, na próxima quarta-feira.

A programação terá início às 9h, no Instituto de Cegos do Recife, localizado na Rua Guilherme Pinto, nº 146, no bairro das Graças, Zona Norte da capital pernambucana.

O evento é aberto ao público com e sem deficiência, sem necessidade de inscrição prévia.

A ação será promovida pela VouSer Acessibilidade, instituição especializada em assessoria, gestão e coordenação em comunicação inclusiva para empresas e eventos, que realizará uma manhã dedicada a vivenciar a acessibilidade como potência criativa dentro das artes.

Entre as atividades previstas, está uma palestra com o tema "Audiodescrição poética nas artes", ministrada por Andreza Nóbrega, atriz, arte-educadora e fundadora da VouSer Acessibilidade. 

A palestra traz a audiodescrição poética como prática artística e de transcriação, capaz de gerar novas leituras, sensibilidades e modos de relação com obras visuais.

A abordagem ainda propõe compreender a acessibilidade como linguagem viva e transformadora, que cria caminhos estéticos, afetivos e provocativos, ampliando, com isso, seu uso nas diversas linguagens artísticas. 

Em seguida, será exibido o curta-metragem “Lá na Frente”, acessível em Libras, audiodescrição e legendagem para surdos e ensurdecidos. A obra audiovisual pernambucana aborda vínculos familiares e processos de despedida, oferecendo uma narrativa forte e acessível a diversos públicos.

Lançado em 2021, o filme retrata um garoto ansioso pelo nascimento de sua irmã e que tem de lidar com uma trágica notícia. O roteiro foi construído a partir de uma adaptação do podcast de mesmo nome, roteirizado e dirigido por Márcio Andrade. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Transcriar Imagens| Audiodescrição Cursos (@transcriarimagens)


 

O evento se soma ao propósito do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, criado pela ONU em 1992 para promover a inclusão, reafirmar direitos e estimular a criação de ambientes cada vez mais acessíveis. 

A iniciativa ainda conta com incentivo da Política Nacional Aldir Blanc, por meio do Edital Recife de Formação Técnica, da Secretaria e Fundação de Cultura Cidade do Recife, e apoio da Santa Casa de Misericórdia (Instituto de Cegos) e do Combo Multimídia.

Serviço: 
Instituto dos Cegos celebra o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência com exibição de filme e roda de diálogo

Data e hora: 3 de dezembro, às 9h (Dia Internacional da Pessoa com Deficiência)
Onde: Instituto de Cegos do Recife – Rua Guilherme Pinto, 146, Graças, Recife – PE
Quanto: Gratuito
Mais informações: Instagram @vouseracessibilidade
Não há necessidade de inscrição prévia

