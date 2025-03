A- A+

EDUCAÇÃO Instituto Fênix oferta bolsas de ensino superior no Recife para egressos do sistema prisional Iniciativa garante bolsas de 100% nos cursos de Estética, Moda, Secretariado, Vendas Corporativas, Administração e Gestão de Farmácia

O Instituto Fênix, localizado no bairro dos Coelhos, no Centro do Recife, está oferecendo bolsas integrais em cursos superiores para pessoas egressas do sistema prisional e indivíduos em estado de vulnerabilidade social.

A iniciativa faz parte de uma parceria com a Faculdade Senac.

Desde 2022, mais de 20 pessoas foram beneficiadas com bolsas de estudo. Para o próximo ano, o Instituto Fênix incluirá contemplados nos cursos de Estética, Moda, Secretariado, Vendas Corporativas, Administração e Gestão de Farmácia.

Entre os participantes do programa, está Anthôny Lucas, ex-aluno do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade Senac. Ele se formou em 2024 e atualmente trabalha na Accenture, empresa do setor de tecnologia.

Além disso, participou da criação do Aplicativo Fênix Connect, que fez com que Pernambuco fosse o único estado com uma instituição finalista no Prêmio Innovare 2024. O Instituto Fênix foi homenageado no Supremo Tribunal Federal, junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Outro beneficiado é Clodoaldo Bastos, ex-aluno do curso de Gastronomia, que será responsável pelo primeiro restaurante e padaria social formados por egressos do sistema prisional no Brasil.

O empreendimento será inaugurado este ano na sede do Instituto Fênix, oferecendo oportunidades de qualificação profissional. Atualmente, Clodoaldo cursa uma especialização em Cozinha Internacional no Senac.

Para os dirigentes do Instituto Fênix, a parceria com o Sistema Fecomércio Sesc e Senac tem sido fundamental na oferta de educação e formação profissional.

“O acesso à educação superior para essas pessoas não é apenas um diploma, mas um verdadeiro recomeço. Estamos provando que a reintegração social através da qualificação profissional é o caminho mais eficaz para reduzir a reincidência criminal e transformar realidades. Esse convênio reforça nosso compromisso em dobrar esse impacto em 2025 e garantir um futuro digno para aqueles que mais precisam”, afirma Cicero Alves, CEO e Fundador do Instituto Fênix.



