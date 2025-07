A- A+

TEA Instituto Giovanna Stefani inaugura espaço para crianças e adolescentes com TEA Com foco no cuidado integral a crianças e adolescentes neurodivergentes, a nova clínica em Setúbal, na Zona Sul do Recife, tem ambientes adaptados e equipe interdisciplinar; Instituto também celebra 5 anos de atuação

O Instituto Giovanna Stefani comemora os cinco anos de atuação com a inauguração de um espaço planejado para o acolhimento integral de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), síndromes, atraso no desenvolvimento global e dificuldades de aprendizagem.



Após um início dedicado ao desenvolvimento infanto juvenil, o novo ambiente, de 600m², fica localizado no bairro de Setúbal, na Zona Sul do Recife.

De acordo com uma das criadoras da clínica, Giovana Stefani o diferencial do instituto está na abordagem humanizada.



"Presamos e cultivamos o acolhimento, a empatia, o amor e cuidado. Trabalhamos com ética, respeito, compaixão, consentimentos e assentimentos", destacou.



Sócia do Instituto Giovanna Stefani, Helena Possidônio acredita que a inauguração representa a evolução do grupo.

"Estamos prontos para acolher com ainda mais cuidado, escuta e responsabilidade as famílias que confiam em nosso trabalho", disse.

Helena Possidônio, Suiene Alvino e Giovanna Stefani, sócias do Instituto. Foto: Flow Creative/Divulgação.

O Instituto Giovanna Stefani, é formado por um corpo clínico multidisciplinar, incluindo profissionais de psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia, musicoterapia, acompanhante escolar, educador físico e também com a parceria de médicos neurologistas e psiquiatras.

O trabalho é realizado de forma integrada, com foco na individualidade de cada paciente e acompanhamento próximo às famílias e escolas.

Evento de reinauguração

Para celebrar este novo capítulo, o Instituto promove um coquetel na próxima segunda-feira (28), a partir das 17h.



O endereço será o novo ambiente, na rua Cosmorama, 34.



O encontro será voltado para pacientes, famílias e parceiros e contará com atividades para as crianças, visita guiada aos espaços e roda de conversa com profissionais da equipe.



Com informações da assessoria

Veja também