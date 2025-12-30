A- A+

Doação Instituto Guia Social entrega cestas básicas a famílias do Ipsep Ação da campanha "Gestos que Aquecem" beneficiou 100 famílias em comunidades da Zona Sul do Recife

Na noite desta segunda-feira (29), o Instituto Guia Social realizou a entrega de 100 cestas básicas a famílias em situação de vulnerabilidade social em comunidades do bairro do Ipsep, na Zona Sul do Recife. A ação integra a campanha “Gestos que Aquecem” e teve como foco o enfrentamento da insegurança alimentar no território.

Entrega priorizou famílias em vulnerabilidade

As cestas básicas foram destinadas a núcleos familiares previamente identificados por meio da articulação entre voluntários do instituto, lideranças comunitárias e integrantes da rede de proteção social. A iniciativa buscou garantir que os alimentos chegassem a famílias com maior necessidade, a partir do conhecimento direto da realidade local.

Articulação com a rede de proteção

A mobilização contou com a presença de representantes do sistema de garantia de direitos. Para a conselheira tutelar do Recife, Ana Rafaela, ações realizadas dentro das comunidades contribuem para a identificação de vulnerabilidades e o acompanhamento de crianças e adolescentes. Segundo ela, a parceria entre sociedade civil e poder público fortalece a efetivação de direitos no território.

Continuidade das ações no território

De acordo com a presidente do Instituto Guia Social, Viviane Castro, a campanha não se encerra com a entrega das cestas básicas. A proposta do instituto é ampliar a atuação no Ipsep, com ações de orientação às famílias, escuta comunitária e articulação com políticas públicas locais. A expectativa é estender esse trabalho para outras áreas da Zona Sul do Recife ao longo do ano.

Com informações da assessoria

