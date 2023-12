A- A+

EDUCAÇÃO Instituto Igeduc inaugura sede no Bairro do Recife Banca pernambucana já foi responsável pela avaliação de mais de 1 milhão de candidatos

Responsável pela organização e aplicação de concursos, seleções e vestibulares, o Instituto Igeduc realizou nesta terça-feira (5) a inauguração de sua nova sede, localizada no Bairro do Recife, na área central da capital pernambucana.

Fundada em 2015, a associação sem fins econômicos conta com mais de 400 professores capacitados para elaboração das provas, atividades de ensino, pesquisa e desenvolvimento institucional.

O momento atual representa um marco na história da banca pernambucana que já foi responsável pela avaliação de mais de 1 milhão de candidatos.

“Estamos ampliando a nossa estrutura e investindo em tecnologia para garantir que cada pessoa que se inscreve em um certame feito pelo nosso instituto possa ter mais facilidade para participar e concorrer a uma vaga pública”, explicou o diretor do Instituto, Tito Sales.

O trabalho realizado ao longo dos anos é motivo de orgulho para o diretor, que elenca os investimentos recentes realizados pela instituição.

“Temos investido na parte de tecnologia, infraestrutura e serviço ao candidato e estamos garantindo o nível de segurança utilizando recursos que inibem fraudes nas aplicações de prova”, completou.

Entre seus principais diferenciais, o Instituto Igeduc traz uma plataforma de gestão digital com sete softwares próprios registrados no INPI e servidores próprios para armazenamento de dados.

A associação conta ainda com drones, câmera de vigilância e detectores de metais, equipes de segurança nos locais de prova, além de um sistema de segurança eletrônica capaz de detectar sinais de radiofrequência emitidos por pontos eletrônicos, fones de ouvido e celular nos locais de prova.

Já a transparência, outro ponto forte do Instituto, é garantida pela evolução do portal e do serviço ao candidato implantadas pelo Igeduc.

“Juntos, eles representam um conjunto de medidas que faz com que estejamos à frente de outras entidades, garantindo que o candidato tenha mais facilidade e acesso à informação em cada concurso, seleção e vestibular que realizamos”, concluiu Tito.

