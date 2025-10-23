A- A+

Curso Instituto iungo e Seduc-RS oferecem curso gratuito sobre educação e relações étnico-raciais Formação online de 16 horas propõe reflexões sobre pertencimento e práticas pedagógicas inclusivas para professores da Educação Básica

Professores de todo o Brasil podem se inscrever gratuitamente no curso “Cartografias: projetos de vida e educação para as relações étnico-raciais”, promovido pelo Instituto iungo em parceria com a Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul (Seduc-RS).

A formação é online, tem 16 horas de duração e está com inscrições abertas até o dia 5 de dezembro de 2025.

Reflexão e pertencimento nas salas de aula

O curso propõe conexões entre Projetos de Vida e Educação para as Relações Étnico-Raciais, incentivando o respeito, o reconhecimento cultural e a valorização das histórias dos estudantes.

A trilha autoformativa apresenta práticas pedagógicas que fortalecem o protagonismo dos alunos e incentivam o diálogo sobre diversidade.

Curso já recebeu mais de 4 mil inscrições

Lançado em 2025, o curso já alcançou mais de 4 mil educadores no primeiro semestre.

Do total, 3.172 professores estão vinculados à Seduc-RS, enquanto outros 1.172 acessaram o conteúdo diretamente pelo site do Instituto iungo.

As formações fazem parte de um conjunto de ações voltadas ao desenvolvimento profissional docente e à implementação da educação integral.

Formação integrada e recursos práticos

A trilha “Cartografias” integra o portfólio de formações do Instituto iungo e inclui atividades práticas de sala de aula.

O curso também oferece a sequência “Mapas de Projetos de Vida”, que aborda princípios da BNCC e metodologias ativas aplicadas à realidade escolar.

Serviço

Curso: Cartografias: projetos de vida e educação para as relações étnico-raciais

Público: Professores da Educação Básica

Modalidade: Online

Carga horária: 16 horas

Inscrições até: 5 de dezembro de 2025

Link: https://iungo.org.br/formacao/cartografias-projetos-de-vida-e-educacao-para-as-relacoes-etnico-raciais/

Com informações da assessoria

