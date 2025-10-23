Instituto iungo e Seduc-RS oferecem curso gratuito sobre educação e relações étnico-raciais
Formação online de 16 horas propõe reflexões sobre pertencimento e práticas pedagógicas inclusivas para professores da Educação Básica
Professores de todo o Brasil podem se inscrever gratuitamente no curso “Cartografias: projetos de vida e educação para as relações étnico-raciais”, promovido pelo Instituto iungo em parceria com a Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul (Seduc-RS).
Leia também
• Iniciativa digital evidencia ações desenvolvidas nos territórios periféricos
• FICR abre inscrições para agendamento da Semana Nacional de Conciliação em parceria com o TJPE
• Recife: pacientes usam raquetes para combater mosquitos no Hospital Getúlio Vargas
A formação é online, tem 16 horas de duração e está com inscrições abertas até o dia 5 de dezembro de 2025.
Reflexão e pertencimento nas salas de aula
O curso propõe conexões entre Projetos de Vida e Educação para as Relações Étnico-Raciais, incentivando o respeito, o reconhecimento cultural e a valorização das histórias dos estudantes.
A trilha autoformativa apresenta práticas pedagógicas que fortalecem o protagonismo dos alunos e incentivam o diálogo sobre diversidade.
Curso já recebeu mais de 4 mil inscrições
Lançado em 2025, o curso já alcançou mais de 4 mil educadores no primeiro semestre.
Do total, 3.172 professores estão vinculados à Seduc-RS, enquanto outros 1.172 acessaram o conteúdo diretamente pelo site do Instituto iungo.
As formações fazem parte de um conjunto de ações voltadas ao desenvolvimento profissional docente e à implementação da educação integral.
Formação integrada e recursos práticos
A trilha “Cartografias” integra o portfólio de formações do Instituto iungo e inclui atividades práticas de sala de aula.
O curso também oferece a sequência “Mapas de Projetos de Vida”, que aborda princípios da BNCC e metodologias ativas aplicadas à realidade escolar.
Serviço
Curso: Cartografias: projetos de vida e educação para as relações étnico-raciais
Público: Professores da Educação Básica
Modalidade: Online
Carga horária: 16 horas
Inscrições até: 5 de dezembro de 2025
Link: https://iungo.org.br/formacao/cartografias-projetos-de-vida-e-educacao-para-as-relacoes-etnico-raciais/
Com informações da assessoria