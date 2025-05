Instituto lança edital para projetos que protejam a Amazônia

A- A+

Propostas que contribuam diretamente para o aprimoramento de políticas públicas e privadas focadas na implementação de novos modelos econômicos sustentáveis, que protejam ou restaurem as florestas na região amazônica foram lançadas esta semana pelo Instituto Clima e Sociedade (iCS).

O edital para pesquisa em economia sustentável na Amazônia foi elaborado em parceria com o Bezos Eart Fund e só aceitará inscrições de instituições científicas sem fins lucrativos da Amazônia Legal, como universidades e centros de pesquisa. Serão selecionados até 15 projetos, que receberão entre R$ 300 mil e R$ 2,5 milhões, num total de R$ 10 milhões.

Bioeconomia

Os temas principais do edital são bioeconomia e desenvolvimento socioeconômico, mudanças climáticas, segurança pública, desenvolvimento rural sustentável, planejamento e ordenamento territorial e questões transversais.

Podem participar da seleção órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, como instituição pública de pesquisa ou universidade pública, ou universidade privada sem fins lucrativos, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico ou o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos.

Prazo

O prazo final das inscrições é dia 27 de junho de 2025. “Este edital pretende contribuir para o fortalecimento da capacidade da comunidade científica amazônica de realizar análises econômicas e produzir novos modelos de desenvolvimento para a Amazônia, ampliando sua participação em frentes diversas de ações e iniciativas de combate à crise climática”, informou a diretora executiva do iCS, Maria Netto.

“Dados e informações de qualidade baseados em análise econômica e ciência, além do entendimento e da visão de pesquisadores que conhecem profundamente a realidade da região, são fundamentais para impulsionar o desenvolvimento econômico da Amazônia e de suas populações, sempre com a meta de garantir a floresta em pé e sua restauração”, explicou Marias Netto.

“A conservação e a restauração na Amazônia precisam estar alinhadas com as necessidades das pessoas da região e com as economias da região”, disse Leon Clarke, diretor de Caminhos para Descarbonização do Bezos Earth Fund.

Segundo ele, “boas informações são fundamentais para boas decisões, e a melhor compreensão do que realmente pode funcionar para as florestas, cidades e comunidades da Amazônia vem das pessoas que vivem lá”, acentuou.

Bezos

O Bezos Earth Fund está ajudando a transformar a luta contra a mudança climática com o maior compromisso filantrópico de todos os tempos com foco na proteção do clima e da natureza. Jeff Bezos comprometeu-se a investir US$ 10 bilhões para proteger a natureza e enfrentar as mudanças climáticas.

