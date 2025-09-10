A- A+

Voluntariado Instituto Limpa Brasil recruta voluntários para mutirão de limpeza na Praça do Pilar em Recife Ação integra a 8ª edição do Dia Mundial da Limpeza e busca engajar a população no combate ao descarte irregular de resíduos

O Instituto Limpa Brasil está convocando voluntários para participar de um mutirão de limpeza no próximo dia 20 de setembro, a partir das 8h, na Praça do Pilar, em Recife. A iniciativa faz parte da 8ª edição do Dia Mundial da Limpeza, movimento global que mobiliza milhões de pessoas em mais de 190 países.

Neste ano, a ONG organiza ações em mais de mil cidades brasileiras, com foco na coleta de lixo e bitucas de cigarro em espaços públicos. A meta é impactar diretamente a conscientização sobre o descarte adequado de resíduos e alcançar 5% da população do país.

Como participar?

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site do Instituto Limpa Brasil, onde também podem encontrar outros eventos locais relacionados ao movimento. A participação é gratuita e aberta a todas as idades.

Desde 2018, o Dia Mundial da Limpeza já mobilizou milhões de voluntários, governos e organizações em diferentes países. No Brasil, o evento é realizado anualmente pelo Instituto Limpa Brasil, que promove atividades durante todo o mês de setembro, ampliando o impacto da causa.

Sobre o Instituto Limpa Brasil

Representante oficial do movimento internacional Let’s Do It, o Instituto atua no país desde 2010 com projetos de mobilização e educação ambiental. Já impactou mais de 1,7 milhão de pessoas em 1.200 municípios brasileiros e busca ampliar sua atuação em defesa do consumo consciente, da reciclagem e da economia circular.

Com informações da assessoria

