Instituto Maria da Penha ocupa loja colaborativa em shopping de Olinda, em março

A- A+

A loja colaborativa “Patteo Social”, do Shopping Patteo Olinda, recebe em março o Instituto Maria da Penha, uma organização não governamental sem fins lucrativos que tem como objetivo principal estimular e contribuir para a aplicação integral da lei que criminaliza a violência doméstica contra a mulher. No espaço, estão à venda produtos artesanais cuja renda é destinada para artesãs e artesãos do IMP.

O espaço está localizado no piso L2 do centro de compras e o horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 11h às 20h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h.

Todos os itens disponíveis na loja são produzidos por artesãs ligadas ao Instituto Maria da Penha, entre voluntárias e mulheres atendidas. Entre os produtos ofertados estão cosméticos naturais veganos, pesos de porta, imãs e pinturas com a temática de Olinda, enfeites de mesa, peças de crochê, bonecos e itens de tecido, peças em reaproveitamento de madeira, entre outros.

Veja também

Casa Branca Trump, o imbatível candidato republicano à Casa Branca