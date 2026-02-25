A- A+

Empreendedorismo Instituto Negralinda abre vagas gratuitas de qualificação para mulheres do Litoral Sul de Pernambuco Formações serão nas áreas de Empreendedorismo Feminino, Gastronomia do Mangue, Pastelaria e Confeitaria e Artesanato Sustentável

O Instituto Negralinda vai abrir 520 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional voltados para o fortalecimento do empreendedorismo feminino em cinco municípios do litoral de Pernambuco a partir do dia 5 de março.

As oportunidades são destinadas a mulheres marisqueiras, pescadoras artesanais, quilombolas e empreendedoras periféricas moradoras de Ipojuca, Sirinhaém, Rio Formoso, Tamandaré e São José da Coroa Grande.

Serão contempladas formações nas áreas de Empreendedorismo Feminino, Gastronomia do Mangue, Pastelaria e Confeitaria, Artesanato Sustentável e Turismo de Base Comunitária.

O instituto tem o objetivo de ampliar as possibilidades de geração de renda e autonomia econômica para mulheres que já atuam ou desejam atuar em pequenos negócios ligados à cultura do litoral, ao mangue e ao turismo.

A grande novidade deste ano são os cursos de Pastelaria e Confeitaria, com carga horária de 40 horas por turma.

Estruturado como um guia completo para iniciantes e empreendedoras, o conteúdo vai do básico ao avançado, abordando modalidades, tendências, formação de preços, escolha de embalagens e estratégias para transformar a qualificação em oportunidade na carreira na área de confeitaria.

As inscrições deverão ser feitas de forma presencial, por meio de instituições parceiras em cada município.



- Em Ipojuca, as interessadas devem procurar a Colônia de Pescadores Z12, na praia de Serrambi;

- em Sirinhaém, as inscrições poderão ser feitas em dois locais: na Secretaria Municipal da Mulher e na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico (ambas na Rua Sebastião Chaves, Centro);

- em Rio Formoso, o ponto de atendimento será a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Rua Barão do Rio Branco, 153, Centro);

- em Tamandaré, as mulheres devem se dirigir à sede do Instituto Negralinda, localizada na Rua 35, número 48, no Centro;

- em São José da Coroa Grande, o cadastro será realizado na Secretaria de Turismo (Av. João Francisco de Melo, Galeria São Luís, Sala 06, no Centro).

Outras informações podem ser conferidas através do site do Instituto Negra Linda e do perfil oficial da instituição no Instagram.

