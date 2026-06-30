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Notícias Instituto Negralinda amplia estrutura com entrega de equipamentos do Programa PE Produz Investimento fortalece os cursos e a produção em gastronomia, pastelaria e confeitaria, além de marcar a apresentação da ampliação do espaço cultural da instituição.

O Instituto Negralinda recebe os novos equipamentos concedidos pelo Programa PE Produz, nesta quarta-feira (1º), em uma cerimônia realizada, a partir das 10h, na sede do Instituto, no município de Tamandaré, no litoral sul de Pernambuco.

O novo maquinário chega para fortalecer o projeto “Arranjo produtivo colaborativo Gastronomia do Mangue — inovação e sustentabilidade com propósito”, destinado à formação profissional, à geração de renda e ao fortalecimento do empreendedorismo feminino nas comunidades do mangue.

A iniciativa faz parte do Programa PE Produz, executado pela Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), por meio do governo do estado, com apoio do Sebrae nas ações de qualificação e apoio a pequenos negócios.

Por meio do convênio estabelecido com o Instituto Negralinda, o projeto beneficia mulheres de cinco municípios, que atuam com Gastronomia do Mangue, Turismo de Base Comunitária e serviços ligados à economia local.

Entre equipamentos estão: um ultra congelador, uma câmara fria, coifas e um fogão de alta pressão. Os novos maquinários vão expandir as áreas de cursos e produção de gastronomia, pastelaria e confeitaria, o que permite que mais mulheres tenham acesso a formação técnica e estrutura adequada para desenvolver seus negócios.

Na prática, o Instituto passa a contar com uma capacidade maior de oferta de oficinas, turmas e linhas de produção, reforçando sua missão de transformar saberes tradicionais em oportunidades concretas de trabalho e renda. Durante a cerimônia, além da entrega dos equipamentos, será apresentada a ampliação do novo espaço cultural do Instituto Negralinda em Tamandaré.

“Batizamos o espaço de ‘Cultura e Arte com Sustentabilidade’. Nesse local, vamos oferecer cursos e oficinas de produção de biojóias, artesanato sustentável, Turismo de Base Comunitária, além de orientações sobre preservação do meio ambiente. Esse novo local é a realização de um sonho antigo, pois poderemos promover ações que aproximam arte, identidade local e proteção do mangue”, afirmou o diretor executivo do Instituto Negralinda, Edy Rocha.

A programação inclui abertura cultural, exposição de quadros pintados por mulheres do projeto e uma feirinha típica com comercialização de produtos, gastronomia e serviços provenientes dos cinco municípios participantes.

Ao lado de cerca de 200 mulheres envolvidas e das instituições parceiras, o principal objetivo é celebrar mais um passo na construção de um arranjo produtivo que destaca o mangue como lugar de cultura, economia e futuro.

PE Produz

Executado pela Adepe, o PE Produz é um programa do governo de Pernambuco voltado ao fortalecimento dos arranjos produtivos locais, com foco em geração de renda, inovação e desenvolvimento sustentável.]

No 3º edital, aprovou 55 projetos com investimento total de R$ 16 milhões, destinados a impactar 120 mil pessoas em 68 municípios e 19 segmentos produtivos estratégicos.

Cos três editais já lançados, o programa alcançou cerca de 150 projetos e impactou mais de 200 mil pessoas em diversas regiões do estado, impulsionando cadeias produtivas, ampliando oportunidades econômicas e promovendo inclusão social.

Serviço:

Cerimônia de entrega de novos equipamentos do Programa PE Produz ao Instituto Negralinda

Local: Instituto Negralinda

Data: Quarta-feira, 1º de julho

Horário: 10h às 15h.

Endereço: Rua 35, nº 48, Centro, Tamandaré/PE

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