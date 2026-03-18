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Empreendedorismo Instituto Negralinda celebra seis anos de transformação na vida de mulheres no litoral de Pernambuco Iniciativa já impactou a vida de aproximadamente 14 mil pessoas, com foco no empreendedorismo feminino e no turismo de base comunitária

Em março, o Instituto Negralinda, iniciativa criada na Ilha de Deus, zona sul do Recife, completa seis anos sendo considerado uma referência no empoderamento feminino, no empreendedorismo e valorização da cultura do mangue em Pernambuco.



Atualmente, o espaço atua a partir de uma sede instalada no município de Tamandaré, no litoral sul do estado.



Nascido a partir da trajetória da chef e marisqueira Negralinda e do empreendedor social Edy Rocha, o local já impactou aproximadamente 14 mil pessoas com ações de formação, geração de renda e fortalecimento comunitário.

“Quando eu comecei lá na Ilha de Deus, eu só queria garantir o sustento da minha família e mostrar que a Gastronomia do Mangue tinha valor”, relembra Negralinda, presidente do Instituto.

Ao longo desses seis anos, o Instituto vem realizando um trabalho voltado principalmente para mulheres marisqueiras, pescadoras artesanais, quilombolas, artesãs e empreendedoras periféricas, conectando qualificação profissional, identidade cultural e inclusão produtiva.



A organização atua como uma instituição privada sem fins lucrativos, com sede em Pernambuco, e expandiu suas frentes da Ilha de Deus para diversos municípios, principalmente, do litoral sul do estado.



“O Instituto nasceu da cozinha, do mangue e da necessidade de dizer que as mulheres negras e periféricas não são apenas mão de obra, elas são protagonistas de seus próprios negócios”, afirma Negralinda.

Já o fundador e diretor executivo, Edy Rocha, resume o propósito da instituição: “Nosso compromisso é transformar saber tradicional em oportunidade econômica, sem abrir mão do território, da memória e da dignidade dessas mulheres.”

Edy Rocha, fundador, empreendedor social e diretor executivo do Instituto Negralinda, e Negralinda, chef, marisqueira e presidente da iniciativa. Foto: Divulgação

Em seis anos, a iniciativa já contribuiu diretamente para mudar a trajetória de vida de 4 mil mulheres, com cursos, oficinas e programas continuados de acompanhamento, e impactou cerca de 10 mil pessoas de forma indireta, entre famílias, redes comunitárias e cadeias produtivas do turismo e da gastronomia.

As formações incluem desde técnicas de Gastronomia do Mangue e beneficiamento de mariscos até finanças básicas, precificação e estratégias de venda para pequenos negócios.



“Cada certificado que a gente entrega representa muito mais do que horas de aula. Representa uma mulher que passa a enxergar seu trabalho como negócio, sua cozinha como empresa e seu território como potência turística e cultural”, destaca Edy Rocha.

Somente no início de março deste ano, mais 100 certificados foram entregues a participantes de cursos realizados em Sirinhaém e Tamandaré, reforçando o compromisso com a formação contínua no Litoral Sul.

“Ôxe, Pernambuco tem Mariscada sim, senhor!”

Uma das iniciativas mais emblemáticas do Instituto é a campanha “Ôxe, Pernambuco tem Mariscada sim, senhor!”, que reconhece a mariscada como expressão da Gastronomia do Mangue e símbolo da cultura popular das comunidades pesqueiras.

Além disso, a ação dialoga com a luta de marisqueiras e cozinheiras tradicionais para valorizar o prato e sua cadeia produtiva, da coleta no mangue até a mesa do turista.

“Quando a gente diz ‘Ôxe, Pernambuco tem Mariscada sim, senhor!’, a gente está dizendo que o trabalho das marisqueiras não é invisível, é patrimônio vivo deste estado. Cada panela de mariscada que sai do fogão é uma história de resistência, de cuidado com o mangue e de orgulho da nossa identidade”, ressalta Negralinda.

Campanha reconhece a mariscada como expressão da Gastronomia do Mangue e símbolo da cultura popular das comunidades pesqueiras. Foto: Divulgação

A iniciativa também fortalece o turismo de base comunitária, atraindo visitantes interessados em experiências autênticas que conectam culinária, histórias de vida e preservação ambiental.



“O turismo que nos interessa é aquele que deixa renda na comunidade, respeita o mangue e reconhece as mulheres como anfitriãs e donas de seus roteiros”, pontua Edy Rocha.

Novos cursos e expansão no litoral sul

Em 2026, o Instituto Negralinda abrirá 520 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional voltados ao fortalecimento do empreendedorismo feminino nos municípios de Ipojuca, Sirinhaém, Rio Formoso, Tamandaré e São José da Coroa Grande.

As formações abrangem Empreendedorismo Feminino, Gastronomia do Mangue, Pastelaria e Confeitaria, Artesanato Sustentável e Turismo de Base Comunitária.

A grande novidade deste ano são os cursos de Pastelaria e Confeitaria, com 40 horas por turma, estruturados como um guia completo para iniciantes e empreendedoras: do básico ao avançado, passando por modalidades, tendências, formação de preços, escolha de embalagens e estratégias para transformar a qualificação em renda real.

“As mulheres já fazem bolos, doces e salgados há muito tempo; o que estamos oferecendo agora é a ponte entre esse talento e um negócio sustentável, com cálculo de custos, identidade de marca e acesso a novos mercados”, explica Edy Rocha.

As inscrições são presenciais e realizadas por meio de instituições parceiras em cada município, como colônias de pescadores, secretarias municipais da Mulher, Desenvolvimento Econômico e Turismo, além da própria sede do Instituto em Tamandaré.

As ações contam com apoio do Programa PE Produz, do Governo de Pernambuco, do Sebrae Pernambuco e das prefeituras dos municípios participantes, formando uma rede colaborativa de inclusão produtiva e protagonismo feminino.

“Quando uma marisqueira entra numa sala de aula para aprender sobre preço, embalagem e atendimento, ela não está apenas fazendo um curso, ela está reescrevendo a própria história. É por isso que a gente comemora esses seis anos como se fosse um grande almoço de domingo: com a mesa cheia de mulheres, de mariscada e de futuro”, sintetiza Negralinda.



Com informações da assessoria.

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