Instituto oferece atendimentos gratuitos para autistas e pessoas neurodivergentes neste sábado (31)

O Instituto Dimitri Andrade, referência no atendimento a pessoas com autismo e outras neurodivergências da infância à vida adulta, participa do evento de inclusão e cidadania que celebra os 12 anos da Arena de Pernambuco. A ação acontece neste sábado (31), das 8h às 17h, e contará com uma programação diversificada voltada à saúde, inclusão e cidadania.

Durante o evento, o instituto promove um mutirão de avaliação multidisciplinar gratuita para pessoas neurodivergentes. Ao todo, 100 crianças serão atendidas por profissionais especializados, entre fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, fisioterapeutas e psicomotricistas, oferecendo uma escuta qualificada e apoio a famílias que ainda buscam um diagnóstico.

Além dos atendimentos, o Instituto Dimitri Andrade também participa da Feira da Inclusão com um estande. No espaço, dois jovens autistas atuarão na modalidade de emprego apoiado, comercializando produtos artesanais ligados à temática do autismo e da inclusão. Entre os itens estão cerâmicas criadas pelo artista Cláudio Neves, livros sobre autismo e inclusão, camisas e tiaras temáticas.

“Ficamos muito felizes com a realização de um evento que reúne pessoas comprometidas com a inclusão e a cidadania. O Instituto Dimitri Andrade não poderia ficar de fora. Fazemos questão de levar as terapias para além dos consultórios, promovendo experiências reais de sociabilidade, autonomia e trabalho para nossos jovens. Lugar de autista é onde ele quiser estar e com os apoios certos, a pessoa autista pode, sim, trabalhar e participar ativamente da sociedade”, ressalta Frínea Andrade, diretora do Instituto Dimitri Andrade.

Durante o evento de aniversário da Arena, a programação ainda contará com uma série de serviços gratuitos à população, como atendimentos de saúde, emissão de documentos (RG e CPF), orientações do Detran, atividades culturais e esportivas, recreação adaptada, serviços de autocuidado e beleza, além da presença da NeoEnergia e oferta de cursos profissionalizantes.

