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Primeira Infância Instituto PIPA anuncia a chegada de Isabella de Roldão e reforça estratégia de expansão até 2035 Advogada e ex-vice prefeita do Recife trabalhará como diretora de Desenvolvimento e Impacto da instituição

O Instituto Primeira Infância Plantar Amor (PIPA) anunciou a chegada da advogada e ex-vice prefeita do Recife Isabella de Roldão para fortalecer a estratégia de expansão da organização, que já atua em 24 municípios de cinco estados do Nordeste e tem meta de alcançar 1 milhão de famílias brasileiras até o ano de 2035.

A nova etapa combina ampliação de parcerias, formação de profissionais e maior presença em diferentes territórios.

Com oito anos de fundação, o instituto também acumula a conquista do Good Start Challenge, com R$3 milhões em novos investimentos e uma nova sede em funcionamento no Recife.

Como diretora de Desenvolvimento e Impacto, Isabella passa a atuar na articulação com governos, organizações, financiadores e parceiros, ajudando a ampliar alianças e a levar a metodologia do PIPA para novos territórios.

A expansão também será articulada com redes que já acompanham mães, crianças e famílias.



“Chego ao PIPA com respeito e admiração por seus oito anos de caminhada, cuja força é reconhecida pela premiação internacional. Venho para aprender, somar e ampliar esse trabalho, unindo primeira infância, igualdade de gênero e sustentabilidade. Cuidar de quem cuida e fortalecer os territórios é criar condições para que mais crianças e famílias possam viver, crescer e sonhar em espaços acolhedores, verdes e seguros”, afirmou Isabella de Roldão.



No Brasil, 9,4 milhões de famílias de baixa renda com crianças de até 6 anos estão inscritas no Cadastro Único. Já no Nordeste, mais de 3 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade têm crianças nessa faixa etária.



“Isabella chega ao PIPA para somar a uma história que já vem sendo construída há oito anos, com escuta, presença nos territórios e compromisso com as famílias. Ela traz experiência, capacidade de articulação e um olhar muito conectado ao que acreditamos para essa nova etapa. A ideia é ampliar alianças, chegar a mais pessoas e fazer isso mantendo a essência do PIPA, que é cuidar de quem cuida e colocar a primeira infância no centro”, comentou Pedro Ivo Moura, presidente do PIPA.

Rogério Morais, diretor-geral do Instituto PIPA, e Isabella de Roldão, nova diretora de Desenvolvimento e Impacto da instituição. | Foto: Rafael Bandeira

Expansão

O reconhecimento da iniciativa Good Start Challenge para o Instituto PIPA também reforça essa estratégia de expansão.

O prêmio reuniu mais de mil soluções voltadas ao bem-estar de mães, pais e cuidadores de crianças pequenas. Ao final, 22 projetos de nove países chegaram à fase decisiva.

O PIPA foi o vencedor brasileiro e, ao longo do processo, recebeu € 250 mil, cerca de R$1,5 milhão. O resultado veio acompanhado de outro aporte de € 250 mil feito por um empresário da região. Somados, os investimentos chegam a € 500 mil, aproximadamente R$3 milhões.



Os recursos serão aplicados em tecnologia, produção de evidências, formação de profissionais, monitoramento e novos testes da metodologia.

O processo ainda serviu para revisar o modelo e testar formas de chegar a mais famílias, preservando um acompanhamento mais próximo.



“Isabella chega em um momento muito importante para o PIPA. Estamos ampliando nossa atuação, fortalecendo a metodologia e construindo novas parcerias para chegar a mais famílias. Ter alguém com a experiência, a capacidade de articulação e o olhar dela para a primeira infância e para quem cuida vai contribuir muito com esse próximo passo. É uma chegada que soma ao trabalho da equipe e ao que a gente vem construindo há oito anos”, disse Rogério Morais, diretor-geral do PIPA.



Metodologia aplicada

Um dos testes aconteceu em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Em parceria com a prefeitura do munícipio, 19 assistentes sociais foram capacitadas para aplicar a metodologia do PIPA. Entre as mães acompanhadas, 92% relataram satisfação com o atendimento.

A experiência mostrou que o modelo também pode funcionar quando executado por profissionais que não fazem parte da equipe do instituto.



O resultado abre espaço para parcerias com governos e organizações que já estão presentes nos territórios.

Essa possibilidade integra a estratégia para alcançar 1 milhão de famílias com compartilhamento de conhecimento, formação de profissionais e ampliação o número de instituições capazes de aplicar a metodologia do PIPA.



Tecnologia

O Programa PIPA combina presença e acompanhamento à distância. O primeiro contato com a família é presencial e, depois, a relação continua por WhatsApp, videochamadas e conteúdos definidos a partir das necessidades de cada mãe ou cuidador.

As Estrelas Guias são a referência dessas famílias e acompanham as demandas, orientam e fazem a ponte com terapeutas, pedagogos, psicólogos e outros profissionais sempre que necessário.



A tecnologia também entra nesse processo. O PIPA desenvolve soluções de inteligência artificial para apoiar a gestão e personalizar o atendimento, mas mantém uma escolha central: usar tecnologia para ampliar o cuidado, não para substituir quem cuida.



Sobrecarga materna, saúde mental, falta de rede de apoio e dificuldade para acessar serviços fazem parte das conversas com as famílias.

O olhar do programa não termina na criança porque as condições de quem cuida também interferem no desenvolvimento infantil.

“Por isso, ao cuidarmos de quem cuida, estamos colocando a criança e seu desenvolvimento no centro de nossas ações. Nossa experiência mostra que cuidar do bem-estar do cuidador beneficia toda a família, mas, sobretudo, protege aqueles na primeiríssima infância, que vai até os três anos”, falou Rogério Morais.



Aperfeiçoamento

Uma análise da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) avaliou 208 conversas entre mães e Estrelas Guias.

Os relatos indicaram que as mulheres se sentiam menos sozinhas, mais acolhidas e emocionalmente seguras, além de demonstrarem maior compreensão sobre o desenvolvimento infantil.



Outro acompanhamento mostrou que, entre crianças que estavam em nível de alerta ou abaixo do esperado para a idade, 72% avançaram em pelo menos um domínio do desenvolvimento, segundo a escala ASQ-3.



As evidências também levaram a mudanças na chegada das famílias ao programa. Depois de ouvir participantes e mulheres que haviam interrompido o acompanhamento, o PIPA tornou o primeiro contato mais pessoal e passou a explicar melhor quem estaria do outro lado e como funcionaria essa relação.



No primeiro mês do teste, 79% das famílias agendaram o primeiro atendimento online. Antes, a média histórica era de 20%.

Esse avanço ajudou a mostrar que a forma de chegar às mães pode ser tão importante quanto o que será oferecido depois.



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