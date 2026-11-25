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PRIMEIRA INFÂNCIA Instituto PIPA lança projeto para acompanhar famílias com crianças de até 3 anos em Ipojuca Iniciativa terá duração de dois anos e prevê orientação sobre desenvolvimento infantil, alimentação e cuidados na primeira infância

O Instituto Primeira Infância Plantar Amor (PIPA) lança, nesta quinta-feira (26), o Projeto Coqueiros, em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife. A iniciativa prevê o acompanhamento de 500 famílias em situação de vulnerabilidade social com crianças de 0 a 3 anos.

O trabalho terá duração de dois anos e contará com atividades presenciais e orientação às famílias por meio do WhatsApp. O lançamento será realizado das 8h às 12h, no Centro de Formação Professora Nadir da Costa Monteiro, no Centro do município.

O projeto foi aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ipojuca (CMDCA) e financiado com recursos do fundo municipal voltado à infância e à adolescência.

A proposta é orientar pais e responsáveis sobre alimentação, desenvolvimento infantil e atividades que podem ser realizadas em casa, além de oferecer espaço para o compartilhamento de dúvidas e experiências sobre os cuidados com as crianças.

O acompanhamento será feito por facilitadoras do PIPA, chamadas de "estrelas-guias".

A iniciativa também prevê articulação com equipes dos postos de saúde, serviços de assistência social e o Programa Mãe Coruja de Ipojuca, para facilitar o acesso das famílias à rede de atendimento do município.

Pesquisa sobre desenvolvimento infantil

A programação começa às 8h, com apresentação da Orquestra Criança Cidadã de Ipojuca. Às 10h, a pediatra Claudia Lindgren, professora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), apresenta uma pesquisa que acompanha 600 mães e seus filhos em Ipojuca e Belo Jardim.

O estudo analisa os efeitos do programa do PIPA no desenvolvimento infantil, na saúde mental das mães e na relação entre mães e filhos.

Às 10h45, a educadora parental Patrícia Marinho, cofundadora do projeto Tempojunto, aborda o direito de brincar e a importância das brincadeiras para o desenvolvimento das crianças. Às 11h30, as duas participam de uma roda de conversa sobre evidências e experiências relacionadas à primeira infância, com mediação do diretor-geral do PIPA, Rogério Morais.

O lançamento deve reunir representantes da prefeitura de Ipojuca, do CMDCA, das redes municipais de saúde e assistência social e do Programa "Mãe Coruja". O credenciamento começa às 7h30.

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