Instituto PIPA realizará Rodas de Conversa sobre participação familiar no Recife

O Instituto Primeira Infância Plantar Amor (PIPA) estará presente na 9ª Semana do Bebê do Recife em duas rodas de conversa, nesta quinta-feira (1º) e nesta sexta-feira (2), trazendo discussões relevantes sobre fortalecimento de vínculos e participação familiar. O evento, que tem como tema "A primeira infância em primeiro lugar", é realizado pela Prefeitura do Recife em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

"O território como rede de apoio: o espaço público como estratégia de fortalecimento de vínculos" será tema da primeira Roda de Conversa, que será realizada na Casa Zero, no Recife Antigo, nesta quinta (1º), a partir das 14h, e abordará um dos projetos desenvolvidos pelo instituto, o PIPA Território. Esse programa de desenvolvimento foca no investimento na primeira infância em comunidades carentes de Pernambuco, em parceria com o Compaz e o Programa Mãe Coruja Recife. O evento contará também com a participação de Flaviana Gomes, Secretária Executiva de Inovação Urbana, e Marina Mergulhão, do Coletivo Massapê.

Já a segunda, que será realizada na Creche Escola Nosso Sr. Jesus do Bonfim, na Estância, nesta sexta-feira (2), às 08h, o diretor-executivo do PIPA, Rogério Morais abordará o tema "A importância da participação da família na criação dos filhos". Esse momento proporcionará um espaço de diálogo e troca de experiências sobre o envolvimento dos familiares no cuidado e na educação das crianças.

