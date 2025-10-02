A- A+

Reconhecimento Instituto Pipa é declarado de utilidade pública e amplia ações pela primeira infância Medida fortalece as políticas de cuidado infantil, facilitando a captação de recursos e parcerias por parte da instituição para apoiar crianças de 0 a 3 anos

O Instituto Pipa – Primeira Infância, Plantar Amor foi declarado de utilidade pública, nesta quinta-feira (2), após sanção do prefeito João Campos ao Projeto de Lei nº 278/2025, aprovado por unanimidade na Câmara Municipal.

Com a denominação, o Instituto Pipa aumentou sua capacidade de captar recursos e firmar parcerias para fortalecer ações de apoio ao desenvolvimento integral de crianças de zero a três anos, além de famílias em situação de vulnerabilidade social.

De acordo com o prefeito do Recife, João Campos, a primeira infância é decisiva para o futuro das crianças.

"O nosso compromisso é apoiar quem cuida delas [crianças]. Reconhecer o Instituto Pipa como utilidade pública é fortalecer esse trabalho e ampliar políticas que transformam vidas desde os primeiros anos”, afirmou.

Com o reconhecimento oficial, o Instituto passa a ter acesso facilitado a recursos de fundos específicos, como o Fundo da Criança e do Adolescente, que permitem a destinação de parte do Imposto de Renda de pessoas físicas e jurídicas para projetos voltados à infância.

A expectativa é atrair investimentos privados e ampliar o impacto de programas que garantam cuidados essenciais na primeira infância.

O diretor-executivo do Instituto Pipa, Rogério Morais, celebrou o voto de confiança que a instituição recebeu.



"Esse reconhecimento com votação unânime dos vereadores do Recife e sanção do prefeito é um ato muito importante, porque traz credibilidade para nosso trabalho, demonstrando que nosso Instituto trabalha com transparência e com impacto comprovado para as famílias e toda sociedade", disse.

O Instituto Pipa foi criado em 2018 e desenvolve ações em Pernambuco, Alagoas, Ceará e Bahia. Mais de mil crianças já foram beneficiadas com orientações sobre sono, alimentação, amamentação e desenvolvimento, além da entrega de kits bimestrais com livros e brinquedos.

A equipe do Instituto é formada por pedagogas, psicólogas, enfermeiras e assistentes sociais.



Com informações de assessoria

Veja também