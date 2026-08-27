A- A+

Premiação Instituto Pipa vence desafio global e prepara solução para chegar a 1 milhão de famílias Organização vai receber R$ 1,2 milhão para preparar metodologia para uma expansão em escala nacional

Uma iniciativa desenvolvida em Pernambuco para apoiar mães e cuidadores de crianças pequenas está entre as vencedoras do Good Start Challenge, competição internacional que recebeu mais de mil propostas de diversos países voltadas à criação de novas soluções para promover o bem-estar de quem cuida durante a primeira infância.

Entre as organizações premiadas, está o Instituto Primeira Infância Plantar Amor (Pipa), o vencedor representando o Brasil. Há oito anos atuando com famílias e desenvolvimento infantil, o Instituto agora recebe um novo aporte de € 200 mil (aproximadamente R$ 1,2 milhão na cotação atual), destinado à preparação de sua metodologia para uma expansão em escala nacional. A expectativa é chegar a um milhão de famílias brasileiras até 2035.

O novo investimento complementa os € 50 mil (R$ 301 mil) conquistados na fase anterior da competição, quando o Pipa ficou entre os 22 finalistas que representavam nove países.

A prioridade, desta vez, não será a expansão imediata do número de atendimentos, mas o aprimoramento da tecnologia, a geração de evidências, o monitoramento dos resultados, a capacitação de lideranças e a realização de novos testes de implementação.

A intenção é levar uma metodologia desenvolvida a partir da experiência com famílias pernambucanas para diferentes regiões do país, sem depender exclusivamente da capacidade de atendimento direto do Instituto.

“É um reconhecimento que tem um peso enorme para nós, principalmente porque veio acompanhado de um processo muito sério de revisão do nosso trabalho. Testamos caminhos, olhamos para as evidências, revimos o modelo e discutimos como fazer o Pipa chegar a mais famílias sem perder a qualidade do cuidado”, afirma Rogério Morais, diretor-executivo do Pipa.

A atuação do Pipa parte de uma perspectiva ainda pouco explorada nas políticas de primeira infância: o desenvolvimento saudável da criança também depende das condições de quem exerce os cuidados diariamente.

O trabalho do Instituto envolve temas como sobrecarga materna, saúde mental, parentalidade, desenvolvimento infantil e fortalecimento das redes de apoio, colocando também no centro da atenção a pessoa responsável por sustentar a rotina de cuidados.

Cada mãe acompanhada tem uma profissional de referência, chamada Estrela Guia, que mantém contato ao longo do processo, identifica necessidades, oferece orientações individualizadas e, quando necessário, facilita o acesso a especialistas.

O acompanhamento reúne ferramentas como WhatsApp, videochamadas, conteúdos personalizados e avaliações relacionadas ao bem-estar materno.

“Uma mãe exausta, sem rede de apoio e tentando dar conta de tudo talvez não precise ouvir primeiro o que deveria fazer para estimular o desenvolvimento do filho. Ela precisa perceber que alguém também está olhando para ela. Cuidar de quem cuida não afasta a criança do centro, cria melhores condições para que ela se desenvolva”, explica Rogério.

Ao longo do Good Start Challenge, uma das principais questões enfrentadas pelo Pipa foi entender se seria possível ampliar a metodologia sem comprometer a qualidade do atendimento.

Em um dos experimentos realizados, por exemplo, uma primeira abordagem mais próxima e humanizada elevou de 20% para 79% a taxa de agendamento da primeira videochamada.

Em outro teste, a metodologia foi aplicada por profissionais que não faziam parte da equipe original do Instituto. A experiência ocorreu em parceria com a Prefeitura de Caruaru, que capacitou 19 assistentes sociais para utilizar o modelo.

Entre as mães acompanhadas, 92% afirmaram estar satisfeitas com o atendimento. O resultado reforçou a possibilidade de replicar a metodologia por equipes externas e passou a servir de referência para a estratégia de expansão.

A efetividade da proposta também foi analisada no meio acadêmico. Uma pesquisa que avaliou 208 conversas realizadas pelo WhatsApp entre mães e Estrelas Guias, vinculada a um estudo da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), encontrou relatos de mulheres que passaram a se sentir menos sozinhas, mais acolhidas e emocionalmente seguras.

Os depoimentos também indicaram maior compreensão sobre o desenvolvimento infantil e mais confiança para enfrentar os desafios relacionados ao cuidado.

Atualmente, o Pipa está presente em 24 municípios de cinco estados nordestinos: Além de Pernambuco, o institudo se encontra em Alagoas, Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte.

O projeto de expansão apresentado ao Good Start Challenge considera um universo de 8,2 milhões de famílias de baixa renda com crianças de até seis anos cadastradas no Cadastro Único. A primeira etapa terá como público prioritário gestantes e mães de crianças de até três anos.

A meta de alcançar 1 milhão dessas famílias até 2035 não significa que todas serão atendidas diretamente pela equipe do Pipa. A estratégia prevê a descentralização da metodologia, permitindo que ela seja incorporada por diferentes parceiros, incluindo governos municipais e estaduais, além de estruturas de atendimento que já possuem contato com essas famílias.

“Se o acesso ao Pipa depender sempre de uma família ser atendida diretamente pela nossa equipe no Recife, existe um limite muito claro. O que estamos construindo agora é uma forma de fazer esse conhecimento chegar a uma mãe que pode estar a milhares de quilômetros daqui, preservando vínculo, segurança e qualidade”, afirma Rogério.

O Instituto também vem desenvolvendo ferramentas de inteligência artificial para apoiar processos de gestão e tornar o acompanhamento mais personalizado.

A proposta, segundo a organização, é utilizar a tecnologia como instrumento de ampliação da capacidade humana das equipes, e não como substituta da relação entre profissionais e famílias.

A conquista no Good Start Challenge ocorre no ano em que o Pipa completa oito anos de atuação e avança na implantação de uma nova sede.

Veja também